Futbol: Misli.com 3. Lig
Ligde 13. hafta heyecanı yarın başlayacak
İSTANBUL (AA) - Futbol Misli.com 3. Lig'de 13. hafta, yarın 4. Grup'ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 3. Lig'de hafta içi yapılacak müsabakaların programı şöyle:
Yarın:
4. Grup:
12.00 Muğlaspor-Siirt İl Özel İdare Spor (Muğla Atatürk)
13.00 Sultanbeyli Belediyespor-52 Orduspor FK (Sultanbeyli Gölet)
13.00 1954 Kelkit Belediyespor-Düzcespor (Kelkit İlçe)
13.00 68 Aksaray Belediyespor-Alanya Kestelspor (Dağılgan)
13.00 Modafen-Karbel Karaköprü Belediyespor (Alemdağ)
Not: Kozanspor FK-Silivrispor, Bergama Belediyespor-Bursa Yıldırımspor ile Kırıkkale Büyük Anadoluspor-Bayrampaşaspor karşılaşmaları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
10 Aralık Perşembe:
1. Grup:
12.00 Fatsa Belediyespor-Bucaspor 1928 (Fatsa İlçe)
13.00 Edirne Belediyesi Paş Edirnespor-Manisaspor (Edirne 25 Kasım)
13.00 Antalya Kemerspor-Arnavutköy Belediyespor (Kemer İlçe)
13.00 Ofspor-Belediye Derincespor (Of İlçe)
13.00 Diyarbekirspor-Payasspor (Diyarbakır)
13.00 Kızılcabölükspor-Nevşehir Belediyespor (Kızılcabölük Semt Sahası)
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-Artvin Hopaspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
13.00 Çankaya FK-1877 Alemdağspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)
2. Grup
13.00 Mardin Fosfatspor-Kahta 02 Spor (Mardin 21 Kasım)
13.00 İskenderun FK-Ceyhanspor (Stat henüz açıklanmadı)
13.00 Belediye Kütahyaspor-Fethiyespor (Dumlupınar)
13.00 Halide Edip Adıvarspor-Yomraspor (Maltepe Hasan Polat)
13.00 Tokatspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Tokat Gaziosmanpaşa)
13.00 Ağrı 1970 Spor-Karaman Belediyespor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Çengelköy Futbol Yatırımları-Tekirdağspor (Sultanbeyli Gölet)
Not: 2. Grup'ta oynanacak Nazilli Belediyespor-Yozgatspor 1959 FK mücadelesi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
3. Grup:
13.00 Elazığ Karakoçan FK-Gölcükspor (Elazığ Doğukent)
13.00 Yalovaspor-Esenler Erokspor (Yalova Atatürk)
13.00 Cizrespor-Isparta 32 Spor (Cizre Hamit Özalp)
13.00 Çatalcaspor-Erbaaspor (Tepecik Şenol Güneş)
13.00 Arhavispor-Osmaniyespor FK (Arhavi İlçe)
13.00 Çarşambaspor-Altındağspor (Çarşamba İlçe)
13.00 Somaspor-Şile Yıldızspor (Soma Atatürk)
13.00 Karşıyaka-İçel İdmanyurdu (İzmir Atatürk)