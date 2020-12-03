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Spor Futbol: Misli.com 3. Lig
Spor

Futbol: Misli.com 3. Lig

Ligin 12. haftasında 4. Grup'ta 5 maç yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-03 16:19:05 -
Futbol: Misli.com 3. Lig

İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'in 12. haftasında 4. Grup'ta 5 maç oynandı.

Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:

Bayrampaşa-Modafen: 2-1

Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-0

Alanya Kestelspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1

Düzcespor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-0

Adıyaman 1954 Spor-Kozanspor: 0-0

Not: Grupta 12. haftada oynanması gereken Siirt İl Özel İdare-Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Karbel Karaköprü Belediyespor-Bergama Belediyespor ve Silivrispor-Muğlaspor müsabakaları ertelendi.

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