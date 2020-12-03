Futbol: Misli.com 3. Lig
Ligin 12. haftasında 4. Grup'ta 5 maç yapıldı
İSTANBUL (AA) - Misli.com 3. Lig'in 12. haftasında 4. Grup'ta 5 maç oynandı.
Karşılaşmalarda şu sonuçlar alındı:
Bayrampaşa-Modafen: 2-1
Bursa Yıldırımspor-68 Aksaray Belediyespor: 1-0
Alanya Kestelspor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1
Düzcespor-Sultanbeyli Belediyespor: 3-0
Adıyaman 1954 Spor-Kozanspor: 0-0
Not: Grupta 12. haftada oynanması gereken Siirt İl Özel İdare-Kırıkkale Büyük Anadoluspor, Karbel Karaköprü Belediyespor-Bergama Belediyespor ve Silivrispor-Muğlaspor müsabakaları ertelendi.