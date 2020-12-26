Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm
Ligde 17. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta Manisa FK, Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor liderliğini sürdürdü
İSTANBUL (AA) - Misli.com 2. Lig'de 17. hafta, gruplarda oynanan karşılaşmalarla tamamlandı.
Beyaz Grup'ta Manisa FK, deplasmanda Gümüşhanespor'u 2-1 mağlup ederek puanını 47'ye çıkardı ve namağlup liderliğini sürdürdü.
Kırmızı Grup'ta ise Eyüpspor, konuk olduğu Tarsus İdman Yurdu'nu 1-0 yenerek puanını 38'e yükseltti ve liderliğini devam ettirdi.
Ligde 17. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Beyaz Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|17
|15
|2
|0
|55
|13
|42
|47
|2.ANAGOLD 24ERZİNCANSPOR
|15
|9
|4
|2
|28
|14
|14
|31
|3.SARIYER
|15
|8
|6
|1
|21
|5
|16
|30
|4.HEKİMOĞLU TRABZON
|15
|9
|3
|3
|29
|15
|14
|30
|5.UŞAK SPOR A.Ş.
|16
|8
|5
|3
|30
|19
|11
|29
|6.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|16
|8
|3
|5
|24
|21
|3
|27
|7.KOCAELİSPOR
|12
|7
|2
|3
|14
|11
|3
|23
|8.ANKARA DEMİRSPOR
|13
|6
|4
|3
|25
|15
|10
|22
|9.SANCAKTEPE FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
|12
|6
|2
|4
|20
|11
|9
|20
|10.AFJET AFYONSPOR
|14
|4
|5
|5
|16
|22
|-6
|17
|11.ZONGULDAK KÖMÜRSPOR A.Ş.
|16
|4
|5
|7
|16
|23
|-7
|17
|12.KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.
|14
|3
|7
|4
|16
|20
|-4
|16
|13.ÇORUM FK
|13
|4
|3
|6
|22
|20
|2
|15
|14.ERGENE VELİMEŞE SPOR
|16
|3
|4
|9
|19
|31
|-12
|13
|15.NİĞDE ANADOLU FK
|15
|2
|5
|8
|11
|26
|-15
|11
|16.İNEGÖLSPOR
|14
|2
|4
|8
|14
|24
|-10
|10
|17.HACETTEPE SPOR
|16
|2
|3
|11
|11
|29
|-18
|9
|18.GÜMÜŞHANESPOR
|15
|2
|3
|10
|16
|35
|-19
|6
|19.ŞANLIURFASPOR
|14
|1
|2
|11
|11
|44
|-33
2
Not: Gümüşhanespor ve Şanlıurfaspor'un 3'er puanı silindi.
Kırmızı Grup:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.EYÜPSPOR
|16
|12
|2
|2
|38
|14
|24
|38
|2.VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|17
|10
|4
|3
|28
|15
|13
|34
|3.TURGUTLUSPOR
|17
|11
|0
|6
|20
|25
|-5
|33
|4.KIRŞEHİR BELEDİYE SPOR
|17
|8
|6
|3
|22
|13
|9
|30
|5.SAKARYASPOR A.Ş.
|15
|8
|4
|3
|25
|15
|10
|28
|6.KIRKLARELİSPOR
|16
|6
|8
|2
|19
|8
|11
|26
|7.SİVAS BELEDİYE SPOR
|17
|6
|7
|4
|31
|22
|9
|25
|8.SERİK BELEDİYESPOR
|16
|6
|7
|3
|25
|18
|7
|25
|9.KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş.
|17
|7
|4
|6
|22
|17
|5
|25
|10.BODRUMSPOR A.Ş.
|17
|6
|5
|6
|34
|28
|6
|23
|11.PAZARSPOR
|15
|7
|2
|6
|26
|24
|2
|23
|12.ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|17
|6
|5
|6
|17
|18
|-1
|23
|13.TARSUS İDMAN YURDU
|15
|6
|4
|5
|25
|18
|7
|22
|14.KARATAY TERMAL 1922 KONYASPOR
|17
|5
|4
|8
|21
|18
|3
|19
|15.GMG KASTAMONUSPOR
|15
|4
|4
|7
|16
|24
|-8
|16
|16.TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR
|17
|5
|3
|9
|24
|34
|-10
|15
|17.PENDİKSPOR
|16
|4
|1
|11
|22
|24
|-2
|13
|18.MAMAK FK
|16
|3
|4
|9
|16
|40
|-24
|13
|19.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|14
|3
|2
|9
|9
|23
|-14
|11
|20.KARDEMİR KARABÜKSPOR
|17
|0
|2
|15
|5
|47
|-42
|-1
Not: Tetiş Yapı Elazığspor ile Kardemir Karabükspor'un 3'er puanı silindi.