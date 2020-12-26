Futbol: Misli.com 2. Lig
Ligde 17. hafta maçları oynandı
İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup'ta 17. hafta maçları oynandı.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
- Beyaz Grup
Amed Sportif Faaliyetler-Sancaktepe FK: 3-1
Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor: 2-2
Anagold 24Erzincanspor-Ergene Velimeşespor: 6-2
Hekimoğlu Trabzon-Niğde Anadolu FK: 2-3
Şanlıurfaspor-İnegölspor: 4-5
Uşakspor-Afjet Afyonspor: 3-0
Hacettepe-Kocaelispor: 0-1
Zonguldak Kömürspor-Çorum FK: 1-0
Gümüşhanespor-Manisa FK: 1-2
- Kırmızı Grup
Tarsus İdman Yurdu-Eyüpspor: 0-1
Kırklarelispor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: 1-1
Vanspor FK-GMG Kastamonuspor: 1-2
Pazarspor-Etimesgut Belediyespor: 1-2
Sakaryaspor-Turgutluspor: 1-2
Karacabey Belediyespor-Kardemir Karabükspor: 3-1
Bodrumspor-Serik Belediyespor: 2-2
Kırşehir Belediyespor-Bayburt Özel İdare: 0-0
Mamak FK-Tetiş Yapı Elazığspor: 3-3
Pendikspor-Sivas Belediyespor: 0-2