Futbol: Misli.com 2. Lig
Ligde 2020-2021 sezonunun ilk haftası ertelenen karşılaşmaların dışında tamamlandı
İSTANBUL (AA) - Futbolda Misli.com 2. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftası ertelenen müsabakaların dışında tamamlandı.
Beyaz ve kırmızı grupta bugün yapılan karılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
- Beyaz Grup
Çorum FK-Manisa FK: 1-3
Niğde Anadolu FK-Hacettepe: 1-1
Ankara Demirspor-Şanlıurfaspor: 7-0
Sancaktepe FK-Hekimoğlu Trabzon: 0-0
İnegölspor-Zonguldak Kömürspor: 0-0
Ergene Velimeşespor-Uşakspor: 1-3
Kocaelispor-Sarıyer: 0-0
Afjet Afyonspor-Gümüşhanespor: 1-0
Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor: 0-1
- Kırmızı Grup
Bayburt Özel İdare-Elazığspor: (Ertelendi)
Serik Belediyespor-Pendikspor: 2-0
Kardemir Karabükspor-Mamak FK: 0-3
Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-0
GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor: (Ertelendi)
1922 Konyaspor-Sakaryaspor: 0-1
Tarsus İdmanyurdu-Vanspor FK: 1-1
Kırklarelispor-Sivas Belediyespor: 1-1
Eyüpspor-Pazarspor: 4-1
Turgutluspor-Kırşehir Belediyespor: 1-0