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Spor Futbol maçında silahlı saldırı! Ölüler var
Spor

Futbol maçında silahlı saldırı! Ölüler var

Meksika'nın Leon kentinde amatör futbol takımlarının mücadelesinde silahlı grubun ateş açması sonucunda 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 17:15:00 -
Futbol maçında silahlı saldırı! Ölüler var

Yeşil sahalara kan bulaştı. Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Leon kentinde yer alan Santa Ana del Conde Mahallesi'nde dün 2 amatör futbol takımının mücadelesi sırasında silahlı bir grup, futbol sahasının kenarına gelerek çevreye ateş açtı.

Yakın mesafeden ateş etmişler

Görgü tanıkları saldırganların bir araç ile maç sırasında fubol sahasının kenarına gelerek, yakın mesafeden ateş açtığını ifade etti. Yaşanan elim olayda 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı.

Operasyon başlatıldı

Polis ekipleri inceleme başlattı. Faillerin yakalanması için çevre kentlerdeki güvenlik güçleri ile iş birliği içerisinde bir operasyon başlatıldığı belirtildi.

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