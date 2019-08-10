Futbol: Hazırlık maçı - Kasımpaşa: 2 - Olympique Khouribga: 1



İSTANBUL (AA) - Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon öncesi son hazırlık maçında Fas temsilcisi Olympique Khouribga'yı 2-1 yendi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmaya lacivert-beyazlılar, Fatih Aksoy, Popov, Karim Hafez, Ben Youssef, Fernandes, Pavelka, Aytaç Kara, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Thiam ve Koita 11'iyle çıktı. Mücadelenin 25. dakikasında Haris Hajradinovic'in golüyle öne geçen lacivert-beyazlılar, 32. dakikada Reda El Hajhouj'un golüne engel olamadı ve soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girildi. Maçın 55. dakikasında Mame Thiam ile skorda yeniden öne geçen Kasımpaşa, sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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