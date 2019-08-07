Futbol: Hazırlık maçı - MKE Ankaragücü, hazırlık müsabakasında Keçiörengücü'ne 2-1 mağlup oldu



ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, hazırlık karşılaşmasında TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi. Sarı-lacivertli ekibin Beştepe Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada MKE Ankaragücü'nen tek golü 6. dakikada Sedat Ağçay'dan geldi. Konuk ekip Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golleri ise 2. dakikada Cem Ekinci ve 26. dakikada Burak Aydın kaydetti. MKE Ankaragücü karşılaşmada, Furkan Bekleviç, Stelios Kitsiou, Yalçın Ayhan, Alihan Kubalas, Mahmut Akan, Ender Aygören, Sedat Ağçay, Hector Canteros, İlhan Parlak, Aydın Karabulut ve Zaur Sadaev 11'i ile mücadele etti.



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