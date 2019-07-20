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Futbol: Hazırlık maçı

- Konyaspor: 0 - Alanyaspor : 1- Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman:"Hazırlık karşılaşmalarıyla yavaş yavaş maç ritmine yaklaşmaya çalışacağız"- "İlk 5 hafta, bizi istediğimiz sonuçlara götürürse kuvvetli bir başlangıç yapma şansını verecek"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:53
Futbol: Hazırlık maçı


BOLU (AA) - Konyaspor, Alanyaspor ile yaptığı hazırlık maçını 1-0 kaybetti.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu Dağı'nda yer alan bir otelde bulunan Konyaspor, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası'nda kamp yapan Alanyaspor ile hazırlık maçında karşılaştı.

Konyaspor'un kamp yaptığı otelin antrenman sahasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmayı 75. dakikada Taha Yalçıner'in attığı golle 1-0 üstünlük sağlayan Alanyaspor kazandı.

Hazırlık maçının ardından kampı sona eren Konyasporlu futbolculara 2 gün izin verildi. Konya ekibi, 2 gün sonra Hollanda kampı için toplanacak.


- Aykut Kocaman: "Son derece doğru veriler var elimizde"


Karşılaşmanın ardından gazetecilere açıklama yapan Konyaspor'un teknik direktörü Aykut Kocaman, 5 Temmuz'da başladıkları sezon hazırlıklarının ilk etabını, hazırlık maçıyla bitirdiklerini söyledi.

Kocaman, kamp döneminin futbolcular için biraz zorlu geçtiğini ifade ederek, "Bu dönem biraz daha yükleme dönemiydi. Antrenmanlarımızın çoğu oyuncuları fiziksel olarak kendi kapasitelerine ulaştırmakla geçti." dedi.

Maçı da değerlendiren Kocaman, şunları kaydetti:

"Hazırlık maçları, rakiplerimizle olan durumumuzu ölçümleme için önemlidir. Hem bundan sonraki programı da buna doğru yönlendirmek hem antrenmanları hem de oyuncu seçimlerini yönlendirebilmek için güzel. Son derece doğru veriler var elimizde. Bugünkü maçta iyi şeyler de vardı oyun adına, olumsuzluklar da vardı. Ama en başta biraz yorgunluk vardı. Lige daha yaklaşık 1 aylık süre var. Diğer hazırlık karşılaşmalarıyla yavaş yavaş maç ritmine yaklaşmaya çalışacağız."


- Fikstür değerlendirmesi

Açıklamasında Spor Toto Süper Lig'in 2019-2020 fikstürünü de değerlendiren Kocaman, lige yaklaşık 1 aylık süre olduğunu anımsatarak, bu süre içinde takımlarda bazı değişikliklerin olabileceğini ifade etti.

Kocaman, takımların çoğuna gelecek oyuncuların olduğunu ve pek çok oyuncunun da takımlarından ayrılacağını aktararak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Fikstürün her zaman en önemli özelliği, o günün şartlarında siz ne durumdasınız, rakipleriniz ne durumda. Bunu söyledikten sonra kabaca bir değerlendirme de yapmak gerekirse ilk 5 hafta biraz sert bir 5 hafta gibi gözüküyor. 3 deplasman, içlerinden biri de Galatasaray. Eğer ilk 5 hafta, bizi istediğimiz sonuçlara götürürse kuvvetli bir başlangıç yapma şansını verecek. Ama olmasa da her zaman söylediğim gibi sürekli, 'nerede ne yapıyoruz'u düşünüp hataları düzeltmeye odaklı bir takımız."


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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 19:53
  1. Alanyaspor
  2. Bolu
  3. Hazırlık maçı
  4. Konyaspr
  5. Spor Toto Süper Lig

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