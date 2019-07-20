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Futbol: Hazırlık maçı

- Medipol Başakşehir: 1 - Fortuna Düsseldorf: 1

20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:40
Futbol: Hazırlık maçı


SALZBURG (AA) - Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Fortuna Düsseldorf ile 1-1 berabere kaldı.

Medipol Başakşehir ve Fortuna Düsseldorf, Leogang'da karşı karşıya geldi.

Turuncu-lacivertli takımın golünü 26. dakikada Fredrik Gulbrandsen, Alman ekibinin golünü ise 74. dakikada Kenan Karaman attı.

Medipol Başakşehir karşılaşmaya Volkan Babacan, Caicara, Chedjou, Clichy, Uğur Uçar, Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Visca, Robinho, Elia ve Gulbrandsen ilk 11'iyle başladı.

Fortuna Düsseldorf ise Rensing, Hoffman, Kaan Ayhan, Morales, Fink, Barkok, Pledi, Giebelmann, Ampomah, Hennings ve Zimmer ilk 11'iyle sahada yer aldı.


- İkinci yarı öncesi 2 değişiklik

İkinci yarının başında Medipol Başakşehir'de 2 oyuncu değişti. Aurelien Chedjou ve İrfan Can Kahveci kenara gelirken Gökhan İnler ve Soner Aydoğdu oyuna dahil oldu. Chedjou çıktığı için Mahmut Tekdemir ikinci yarıda stopere geçti.

Fortuna Düsseldorf ise ikinci yarıya 10 oyuncu değişikliği ile başladı.

Alman ekibinde Kaan Ayhan ilk yarıda forma giyerken, Kenan Karaman ise ikinci yarıda şans buldu.

Teknik direktör Okan Buruk ilerleyen dakikalarda Demba Ba, Aziz Eraltay, Okechukwu Azubuike, Mevlüt Erdinç, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Alican Özfesli'ye de şans verdi.


- Azubuike ilk kez forma giydi


Medipol Başakşehir'in yeni transferi Okechukwu Azubuike, turuncu-lacivertli formayı ilk kez Fortuna Düsseldorf karşısında giydi.

Nijeryalı oyuncu, 64. dakikada Junior Caiçara'nın yerine oyuna dahil oldu.


- Milli oyuncular sohbet etti


Medipol Başakşehir ile Fortuna Düsseldorf arasında oynanan mücadelesi öncesinde her iki takımda bulunan A Milli oyuncular bir süre sohbet etti.

İstanbul ekibinde Mahmut Tekdemir, İrfan Can Kahveci, Mert Günok ve Mevlüt Erdinç, Fortuna Düsseldorf'tan da Kaan Ayhan ve Kenan Karaman karşılaşma öncesinde bir araya geldi.


- Milli takım yardımcı antrenörü Şeref Çiçek de tribünde


Medipol Başakşehir ile Fortuna Düsseldorf arasında oynanan karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcısı Şeref Çiçek de tribünden takip etti.

Şeref Çiçek ile birlikte milli takım antrenörlerinden Kerem Yavaş da karşılaşmayı izledi.


- Dördüncü maçında ilk beraberlik

Medipol Başakşehir, Avusturya kampındaki dördüncü hazırlık maçında tek beraberliğini Fortuna Düsseldorf karşısında aldı.

Takım, ilk hazırlık maçında Avusturya ekibi USK Anif'i 4-1 yenerken, ikinci mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1, üçüncü karşılaşmasında da Alman ekibi Borussia Mönchengladbach'a 5-1 kaybetmişti.

Avusturya'daki karşılaşmaya ilgi yoğun oldu. Tribünlerde ve saha kenarlarının büyük bölümünde Alman taraftarlar yer aldı.


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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 18:40
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