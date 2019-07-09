0553 313 94 23

Futbol: Hazırlık maçı

- Yeni Malatyaspor: 1 - Celik Zenica: 0

09 Temmuz 2019 Salı 21:39
Futbol: Hazırlık maçı


BOLU (AA) - Spor Toto Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Bosna Hersek Premier Lig takımlarından Celik Zenica ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Yeni sezon hazırlıklarını Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde sürdüren Malatya temsilcisi, aynı otelde konaklayan Boşnak ekibi Celik Zenica ile antrenman sahasında hazırlık maçı yaptı.

İlk yarısı 0-0 sonuçlanan karşılaşmayı Yeni Malatyaspor, 55. dakikada Eren Tozlu'nun attığı golle 1-0 kazanmayı başardı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 21:39
  1. Bolu
  2. NK Celik Zenika
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Yeni Malatyaspor

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'tan Ali Babacan'a anket gazı! Babacan'ın partisinin alacağı oy oranı...
    1. Başörtüsüne saldıran Barış..
    2. Çaykur Rizespor'un Erzurum kampı başladı
    3. Su dolu kanala düşen araçta, kocasının..
    4. 23 Yaş Altı Atletizm Milli Takımı,..
    5. Eşini ve kayınpederini öldürdüğü iddia..
    6. Astsubay karısını ve kayınbabasını..
    7. Kayısı kaç kaloridir? Kayısının besin..
    8. Emine Erdoğan’dan atölye açılışı
    9. Doğum sancısına nasıl hazırlanılır?..
    10. Gazişehir Gaziantep'te yeni sezon..
    11. Başkan Alim Işık: Belediye Kütahyaspor..
    12. Kasımpaşa'da yeni sezon hazırlıkları
    13. Antalyaspor'da Osman Çelik'le yollar..
    14. ALES/2 2019 sınav merkezi tercihleri..
    15. Özbekistan'dan "Afganistan İçi Diyalog..
    16. Denizli’de otomobil takla attı: 1..
    17. ABD'li milyarder tecavüzden tutuklandı!
    18. Tenis: Wimbledon
    19. İran'da Devrim Muhafızlarına saldırı
    20. Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan..
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    Başkan Erdoğan kalabalığın arasına girerken Berat Albayrak…
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler