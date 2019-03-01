Futbol: Hazırlık maçı - 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Belçika ile 1-1 berabere kaldı



İSTANBUL (AA) - 19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, Belçika ile hazırlık maçında 1-1 berabere kaldı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde oynanan maçın 6. dakikasında Kees Sari'nin golüne engel olamayan milli takım, 1-0 geriye düştü. 44. dakikada penaltıdan Seda Nur İncik'in attığı golle 1-1 beraberliği sağlayan milliler, soyunma odasına bu skorla gitti. İkinci yarıda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 beraberlikle tamamlandı.





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