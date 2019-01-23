Futbol: Hazırlık maçı
- Antalya'da oynanan hazırlık maçında Slovan Liberec, Neftçi Bakü'yü 2-1 yendi23 Ocak 2019 Çarşamba 19:19
ANTALYA (AA) - Antalya'da oynanan hazırlık maçında Çekya 1. Lig takımı Slovan Liberec, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Neftçi Bakü'yü 2-1 yendi.
Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı, Belarus Futbol Federasyonundan Andrey Vasilyevich, Denis Yemelyançikov ve Viktor Jetikov hakem üçlüsü yönetti.
Neftçi Bakü'nün tek golünü 21. dakikada Mirabdulla Abbasov atarken, Slovan Liberec'in gollerini ise 36. dakikada Matej Hybs ve 46. dakikada Jan Mikula kaydetti.
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