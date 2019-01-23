Futbol: Hazırlık maçı - Antalya'da oynanan hazırlık maçında Slovan Liberec, Neftçi Bakü'yü 2-1 yendi



ANTALYA (AA) - Antalya'da oynanan hazırlık maçında Çekya 1. Lig takımı Slovan Liberec, Azerbaycan Premier Lig ekiplerinden Neftçi Bakü'yü 2-1 yendi. Manavgat ilçesindeki Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı, Belarus Futbol Federasyonundan Andrey Vasilyevich, Denis Yemelyançikov ve Viktor Jetikov hakem üçlüsü yönetti. Neftçi Bakü'nün tek golünü 21. dakikada Mirabdulla Abbasov atarken, Slovan Liberec'in gollerini ise 36. dakikada Matej Hybs ve 46. dakikada Jan Mikula kaydetti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.