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Futbol: Hazırlık maçı

- Trabzonspor: 3 - ADO Den Haag: 1

08 Ocak 2019 Salı 19:04
Futbol: Hazırlık maçı


ANTALYA (AA) - Trabzonspor, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi ADO Den Haag'ı 3-1 yendi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesinde Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Trabzonspor, kamp yaptığı otelin sahasında ADO Den Haag ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 1-1 sona eren mücadelede Trabzonspor'un golleri 27 ve 73. dakikalarda Ekuban ve 69. dakikada Abdülkadir Parmak'tan gelirken, Hollanda ekibinin tek golünü 44. dakikada Zhang attı. Karşılaşmayı bordo-mavili takım, 3-1 kazandı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman takımını sahaya, Bahadır Güngördü, Pereira, Yunus Emre Çakır, Hüseyin Türkmen, Ibanez, Batuhan Artarslan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban ve Rodallega ilk 11'iyle sürdü.

Ünal Karaman, ikinci yarıya Abdülkadir Ömür, Abdülkadir Parmak değişikliği ile başladı. Karaman, ilerleyen dakikalarda da Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı, Yunus Emre Çakır, Nwakaeme, Ekuban ve Rodallega'nın yerine Berkay Sefa Kara, Kamil Ahmet Çörekçi, Koray Kılınç, Murat Cem Akpınar, Ali Osman Karnapoğlu ve Oğuzhan Açıl'a şans verdi.

Bordo-mavili takımda kaleci Bahadır Güngördü, Ibanez ve Hasan Batuhan Artarslan ve Pereira 90 dakika sahada kaldı.

Mücadelenin 40. dakikasında Yusuf Yazıcı ile ADO Den Haag'tan Abdenasser El Khayati arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.

Öte yandan, karşılaşmayı Trabzonspor'un Ziraat Türkiye Kupası'ndaki rakibi Balıkesirspor Baltok'un teknik heyetinden görevliler de takip etti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 19:04
  1. Futbol
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  4. Trabzonspor

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