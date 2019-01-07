Futbol: Hazırlık maçı
- Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 0 - Altınordu: 207 Ocak 2019 Pazartesi 20:18
İZMİR (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, hazırlık maçında Spor Toto Süper Lig temsilcisi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-0 mağlup etti.
İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Altınordu ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gloria Serenity sahasında karşı karşıya geldi.
Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. 48. dakikada Murat Uçar'ın golüyle öne geçen Altınordu, 78. dakikada Kadir Yurttadur'un golüyle farkı 2'ye çıkardı.
İzmir temsilcisi, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
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