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Spor Futbol: Hazırlık maçı
Spor

Futbol: Hazırlık maçı

Beşiktaş: 5 - Fatih Karagümrük: 2

Yeniakit Publisher
2020-10-11 16:44:44 -
Futbol: Hazırlık maçı

İSTANBUL (AA) - Milli maç arasında Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya gelen Beşiktaş, mücadeleyi 5-2 kazandı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan karşılaşmaya Beşiktaş; Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Welinton, Francisco Montero, Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Josef de Souza, Atakan Üner, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Vincent Aboubakar ilk on biriyle başladı.

Fatih Karagümrük ise Viviano, Alparslan Erdem, Koray Altınay, Murat Sarıgül, Fatih Karakuçuk, Salibur, Ndiaye, Aksel Aktaş, Chahechouhe, Ramazan Civelek, Mevlüt Erdinç'ten oluşan 11'le sahada yer aldı.

Maça hızlı başlayan Beşiktaş, 16. dakikada Josef de Souza ve 26. dakikada Atiba Hutchinson'ın golüyle 2-0 öne geçti. Fatih Karagümrük, 30. dakikada Salibur ve 36. dakikada Mevlüt Erdinç'in golleriyle 2-2 beraberliği sağlarken, maçın ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Siyah-beyazlı ekip, ikinci yarıda oyuna dahil olan Cyle Larin'in 47 ve 49. dakikalarda fileleri havalandırmasıyla 4-2 üstünlük yakaladı. Aboubakar'ın 57. dakikada penaltıdan bulduğu golle farkı üçe çıkaran Beşiktaş, rakibini 5-2 mağlup etti.




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