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Futbol: Haftanın programı

- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2. hafta maçları oynanacak

06 Eylül 2019 Cuma 08:55
Futbol: Haftanın programı


İSTANBUL (AA) - Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'e milli maçlar dolayısıyla ara verilirken, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 2. hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de haftanın maç programı şu şekilde:


- TFF 2. Lig


Kırmızı Grup

8 Eylül Pazar:

15.30 Birevim Elazığspor-Sakaryaspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

16.00 Niğde Anadolu-Vanspor (Niğde 5 Şubat)

16.00 Kırşehir Belediyespor-Kastamonuspor 1966 (Kırşehir Ahi)

16.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Sivas Belediyespor (Bodrum İlçe)

16.30 Ergene Velimeşespor-Uşakspor (Ergene Velimeşe)

16.30 Bandırmaspor-Eyüpspor (Bandırma 17 Eylül)

16.30 Tuzlaspor-Bayburt Özel İdare (Tuzla Belediye Sahası)

19.00 Kardemir Karabükspor-Etimesgut Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Kahramanmaraşspor-Ankara Demirspor (12 Şubat)


Beyaz Grup

8 Eylül Pazar:

15.30 Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor (Vakfıkebir İlçe)

16.00 1922 Konyaspor-Gümüşhanespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

16.00 Hacettepe-Manisa (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

16.00 Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler (Karaelmas Kemal Köksal)

16.30 Sarıyer-BAK Spor (Yusuf Ziya Öniş)

16.30 Sancaktepe-Kırklarelispor (15 Temmuz)

16.30 İnegölspor-Yeni Çorumspor (İnegöl İlçe)

19.00 Şanlıurfaspor-Tarsus İdmanyurdu (Şanlıurfa GAP)

19.00 Samsunspor-Pendikspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)


- TFF 3. Lig


1. Grup

Yarın:

15.30 Anagold 24Erzincanspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)

15.30 Erzinspor-Ci Group Buca (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

15.30 Yomraspor-Tokatspor (Yomra İlçe)

16.00 Çankaya-Düzcespor (Ankara OSTİM)

16.00 68 Aksaray Belediyespor-Serik Belediyespor (Dağılgan)

16.30 Kızılcabölükspor-Artvin Hopaspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

16.30 Çatalcaspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ziya Altınoğlu)

16.30 Manisaspor-Yeni Orduspor (Manisa 19 Mayıs)

16.30 Şile Yıldızspor-Silivrispor (Şile)


2. Grup

Yarın:

15.30 Ağrı 1970-Payasspor (Vali Lütfü Yiğenoğlu)

15.30 Fatsa Belediyespor-Belediye Derincespor (Fatsa İlçe)

16.00 Kemerspor 2003-Turgutluspor (Kemer İlçe)

16.00 Erbaaspor-Büyükçekmece Tepecikspor (Erbaa İlçe)

16.30 1877 Alemdağspor-Ofspor (Pendik)

16.30 Karşıyaka-Kozanspor (İzmir Atatürk)

16.30 Erokspor-Cizrespor (Esenler)

19.00 Kocaelispor-Fethiyespor (Kocaeli)


3. Grup

Yarın:

15.30 Pazarspor-Nevşehir Belediyespor (Pazar İlçe)

15.30 1954 Kelkit Belediyespor-Yozgatspor 1959 (Kelkit İlçe)

15.30 Osmaniyespor-Karacabay Belediyespor (7 Ocak)

16.00 Altındağ Belediyespor-Muğlaspor (Çubuk İlçe)

16.30 Somaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Soma Atatürk)

16.30 Darıca Gençlerbirliği-Halide Edip Adıvarspor (Darıca İlçe)

16.30 Bayrampaşa-Gölcükspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

16.30 Nazilli Belediyespor-Batman Petrolspor (Nazilli İlçe)

19.00 Diyarbekirspor-Modafen (Diyarbakır)

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 08:55
  1. Futbol
  2. TFF 2. Lig
  3. TFF 3. Lig

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