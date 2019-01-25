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Futbol: Haftanın programı

Süper Lig ve 1. Lig'e 19. hafta maçlarıyla devam edilecek

25 Ocak 2019 Cuma 09:32
Futbol: Haftanın programı

Futbolda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'e 19. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

 

- Spor Toto Süper Lig

 

Bugün:

20.30 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

Yarın:

16.00 İstikbal Mobilya Kayserispor-Bursaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 Göztepe-Galatasaray (Bornova)

27 Ocak Pazar:

13.30 Çaykur Rizespor-Akhisarspor (Çaykur Didi)

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

28 Ocak Pazartesi:

20.00 Fenerbahçe-Evkur Yeni Malatyaspor (Ülker)

20.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

20.00 MKE Ankaragücü-Aytemiz Alanyaspor (Stat açıklanmadı)

 

- Spor Toto 1. Lig

 

Bugün:

19.00 Gençlerbirliği-Altınordu (Osmanlı)

Yarın:

13.30 Denizlispor-Adana Demirspor (Denizli Atatürk)

13.30 Boluspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Bolu Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Gazişehir Gaziantep (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

27 Ocak Pazar:

16.00 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)

16.00 Altay-Afjet Afyonspor (İzmir Atatürk)

19.00 Balıkesirspor Baltok-Eskişehirspor (Balıkesir Atatürk)

28 Ocak Pazartesi:

19.00 Kardemir Karabükspor-Hatayspor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

19.00 Adanaspor-Ümraniyespor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

 

- TFF 2. Lig

 

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 Pendikspor-Zonguldak Kömürspor (Pendik)

27 Ocak Pazar:

13.00 Şanlıurfaspor-Kahramanmaraşspor (Şanlıurfa GAP)

13.30 Etimesgut Belediyespor-BAK Spor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

13.30 Fatih Karagümrük-Tuzlaspor (Atatürk Olimpiyat)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Kırklarelispor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

13.30 Bandırmaspor Baltok-Sivas Belediyespor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Konya Anadolu Selçukspor-Fethiyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

13.30 Darıca Gençlerbirliği-Menemen Belediyespor (Gölcük)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Tokatspor (Tarsus İlçe)

 

Beyaz Grup

Yarın:

13.30 Bayrampaşa-Sancaktepe Belediyespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Hacettepe-Manisaspor (Ankara OSTİM)

27 Ocak Pazar:

13.00 Gaziantepspor-İnegölspor (Gaziantep)

13.30 Niğde Anadolu-UTAŞ Uşakspor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Yılport Samsunspor-Gümüşhanespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

13.30 Keçiörengücü-Amed Sportif Faaliyetler (Ankara Aktepe)

13.30 Sarıyer-Sakaryaspor (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Ankara Demirspor (Bodrum İlçe)

13.30 Kastamonuspor 1966-Eyüpspor (Gazi)

 

- TFF 3. Lig

 

1. Grup

Yarın:

13.00 Yomraspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yomra İlçe)

27 Ocak Pazar:

13.00 Batman Petrolspor-Silivrispor (Batman Yeni Şehir)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Gebzespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.00 Erzin Belediyespor-Tire 1922 (Şehit Muhammet Oğuz Kılınç)

13.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Nevşehir Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

13.30 Şile Yıldızspor-Ergene Velimeşespor (Şile)

13.30 Nazilli Belediyespor-Artvin Hopaspor (Nazilli İlçe)

13.30 Körfezspor-Kozan Belediyespor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

 

2. Grup

Yarın:

13.30 Bergama Belediyespor-Osmaniyespor (Menemen İlçe)

13.30 Hüseyin Koçer İnşaat Çatalcaspor-Kızılcabölükspor (Ziya Altınoğlu)

13.30 Sultanbeyli Belediyespor-Esenler Erokspor (Maltepe Hasan Polat)

27 Ocak Pazar:

13.00 Yeni Orduspor-Altındağ Belediyespor (Ordu 19 Eylül)

13.00 Adıyaman 1954-Kırşehir Belediyespor (Adıyaman Atatürk)

13.00 Pazarspor-Ofspor (Arhavi İlçe)

13.00 Elaziz Belediyespor-Alibeyköyspor (Gençlik Merkezi Sentetik Sahası)

13.30 Van Büyükşehir Belediyespor-Kemerspor 2003 (Van Atatürk)

13.30 Düzcespor-Karşıyaka (Düzce 18 Temmuz)

 

3. Grup

Yarın:

13.30 Bağcılarspor-Halide Edip Adıvarspor (Bağcılar Mahmutbey)

19.00 Kocaelispor-Gölcükspor (Kocaeli)

27 Ocak Pazar:

13.00 Diyarbekirspor-Turgutluspor (Diyarbakır)

13.00 Bayburt İl Özel İdare-Fatsa Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

13.00 Cizrespor-Ankara Adliyespor (Cizre İlçe)

13.30 Karacabey Belediyespor-Muğlaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

13.30 Bucaspor-Payasspor (Yeni Buca)

13.30 Yeni Çorumspor-1461 Trabzon (Dr. Turhan Kılıççıoğlu)

13.30 Serik Belediyespor-Anagold 24 Erzincanspor (Serik İsmail Oğan)

Haftanın Özeti

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 09:32
  1. Düzce
  2. Osmaniye
  3. Karabük
  4. Batman
  5. Bayburt
  6. Zonguldak
  7. Van
  8. Uşak
  9. Şanlıurfa
  10. Trabzon
  11. Tokat
  12. Sivas
  13. Samsun
  14. Sakarya
  15. Rize
  16. Ordu
  17. Niğde
  18. Nevşehir
  19. Muğla
  20. Kahramanmaraş
  21. Manisa
  22. Malatya
  23. Konya
  24. Kocaeli
  25. Kırşehir
  26. Kırklareli
  27. Kayseri
  28. Kastamonu
  29. İzmir
  30. İstanbul
  31. Hatay
  32. Gümüşhane
  33. Giresun
  34. Gaziantep
  35. Eskişehir
  36. Erzurum
  37. Erzincan
  38. Elazığ
  39. Diyarbakır
  40. Denizli
  41. Çorum
  42. Bursa
  43. Bolu
  44. Balıkesir
  45. Artvin
  46. Antalya
  47. Ankara
  48. Afyon
  49. Adıyaman
  50. Adana
  51. Futbol
  52. Spor Toto 1. Lig
  53. Spor Toto Süper Lig
  54. SÜPERLİG
  55. TFF 2. Lig
  56. TFF 3. Lig

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