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Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası

- Turnuvanın yedinci gününde iki grupta dört karşılaşma oynandı

30 Mayıs 2019 Perşembe 00:02
Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası


İSTANBUL (AA) - FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın yedinci gününde dört maç oynandı.

Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada A ve B gruplarında dört maç yapıldı.

15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.

Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Kolombiya-Tahiti: 6-0

Senegal-Polonya: 0-0

B Grubu:

Ekvador-Meksika: 1-0

İtalya-Japonya: 0-0


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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 00:02
  1. FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
  2. İtalya
  3. Kolombiya
  4. Senegal

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