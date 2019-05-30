Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası - Turnuvanın yedinci gününde iki grupta dört karşılaşma oynandı



İSTANBUL (AA) - FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın yedinci gününde dört maç oynandı.

Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada A ve B gruplarında dört maç yapıldı. 15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.

Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu: Kolombiya-Tahiti: 6-0 Senegal-Polonya: 0-0 B Grubu:

Ekvador-Meksika: 1-0 İtalya-Japonya: 0-0



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