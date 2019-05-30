Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
- Turnuvanın yedinci gününde iki grupta dört karşılaşma oynandı30 Mayıs 2019 Perşembe 00:02
İSTANBUL (AA) - FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın yedinci gününde dört maç oynandı.
Polonya'nın ev sahipliğinde bu yıl 22'ncisi düzenlenen turnuvada A ve B gruplarında dört maç yapıldı.
15 Haziran'da sona erecek şampiyonada, 24 takım 6 grupta mücadele ediyor. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.
Kupada bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Kolombiya-Tahiti: 6-0
Senegal-Polonya: 0-0
B Grubu:
Ekvador-Meksika: 1-0
İtalya-Japonya: 0-0
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