Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası - Turnuvanın ilk gününde iki grupta dört karşılaşma oynandı



İSTANBUL (AA) - FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın ilk gününde dört maç oynandı. Bu yıl 22'ncisi düzenlenen ve Polonya'nın ev sahipliğinde bugün başlayan turnuvada A ve B gruplarında dört maç yapıldı. 15 Haziran'da sona erecek organizasyonda 24 takım, 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.

Kupanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle: A Grubu: Tahiti-Senegal: 0-3 Polonya-Kolombiya: 0-2

B Grubu: Meksika-İtalya: 1-2 Japonya-Ekvador: 1-1

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