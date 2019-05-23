Futbol: FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası
- Turnuvanın ilk gününde iki grupta dört karşılaşma oynandı23 Mayıs 2019 Perşembe 23:34
İSTANBUL (AA) - FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nın ilk gününde dört maç oynandı.
Bu yıl 22'ncisi düzenlenen ve Polonya'nın ev sahipliğinde bugün başlayan turnuvada A ve B gruplarında dört maç yapıldı.
15 Haziran'da sona erecek organizasyonda 24 takım, 6 grupta mücadele edecek. Gruplarını ilk iki sırada tamamlayanlar ile en iyi 4 grup üçüncüsü, adlarını üst tura yazdıracak.
Kupanın ilk gününde alınan sonuçlar şöyle:
A Grubu:
Tahiti-Senegal: 0-3
Polonya-Kolombiya: 0-2
B Grubu:
Meksika-İtalya: 1-2
Japonya-Ekvador: 1-1
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