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Spor Futbol: Erteleme maçlarının programı
Spor

Futbol: Erteleme maçlarının programı

Süper Lig'de 6. hafta erteleme maçında MKE Ankaragücü ile Atakaş Hatayspor yarın karşılaşacak - TFF 1. Lig'de 12 ve Misli.com 3. Lig'de 6, 8 ve 10. hafta erteleme maçları oynanacak

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:06:07 -
Futbol: Erteleme maçlarının programı

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'de 6, TFF 1. Lig'de 12. haftanın erteleme maçları oynanacak. Misli.com 3. Lig'de ise 6, 8 ve 10. hafta erteleme karşılaşmalarıyla tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre erteleme maçlarının programı şöyle:


- Süper Lig


Yarın:

16.00 MKE Ankaragücü-Atakaş Hatayspor (Eryaman)


- TFF 1. Lig


Yarın:

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)


- Misli.com 3. Lig


1. Grup (10. hafta)

Yarın:

13.00 Arnavutköy Belediye Gençlikspor-Çankaya Futbol Kulübü (Silivri)

3. Grup (10. hafta)

Yarın:

13.00 Osmaniyespor Futbol Kulübü-Yalovaspor (7 Ocak)

4. Grup (6. ve 8. Hafta)

Bugün:

13.00 Bayrampaşaspor-Düzcespor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

Bugün:

13.00 Kozanspor-Modafen (İsmet Atlı)

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