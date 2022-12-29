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Spor Futbol efsanesi Pele, 82 yaşında yaşamını yitirdi
Spor

Futbol efsanesi Pele, 82 yaşında yaşamını yitirdi

Uzun yıllar kolon kanseri sebebiyle kemoterapi gören futbolun efsanesi Pele, 82 yaşında yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-29 22:16:00 -
Futbol efsanesi Pele, 82 yaşında yaşamını yitirdi

Uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele, hayatını kaybetti. Pele'nin, 29 Kasım'da kemoterapi uygulanması için hastaneye kaldırıldığı, solunum yolu enfeksiyonunun tespit edildiği ve sağlık durumunun genel anlamda ilerleme kaydederek stabil olduğu açıklanmıştı.

Kanser vücuduna yayıldı

Bir yıldan uzun süredir kemoterapi gören 82 yaşındaki Pele'nin vücudundaki kanserin bu yılın başlarında akciğer, karaciğer ve bağırsaklarına yayıldığı tespit edilmişti.

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