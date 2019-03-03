Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"

Fransız Le Monde gazetesine konuşan Marsilya Kulübü eski yöneticisi Marc Fratani, 1986 ve 1996 yılları arasında maçların hakemini ayarladıklarını ve rakip takım futbolcularının performansını düşürmek için uyuşturucu barındıran ilaçlar verdiklerini söyledi.

Fratani, ''Bernard Tapie, hiçbir limiti olmayan bir insandı. Her şeyi yapabilecek bir kişiydi. Bir PSG maçında hakemleri ayarlamıştı, onlara para vermişti. Ben de hakemlerle görüşmenin yapıldığı yerdeydim. Ayrıca o maçta PSG futbolcularına içinde uyuşturucu bulunan bir ilaç vermiştik. Bu sayede futbolcuların performansı düşmüştü'' sözlerini kullandı.

''O hakemlerin isimlerini versin''

Bomba iddiaya cevap veren Bernard Tapie ise ''Böyle yalanlara inanmak isteyen aptallar var. Fratani, madem benim hakem satın aldığımı biliyor, o zaman çıksın hakemlerin isimlerini versin. Ne kadar para verdiğimi söylesin. Böyle hikayelere cevap verecek değilim'' şeklinde konuştu.

Şike cezası almıştı

Marsilya, Bernard Tapie'nin başkan olduğu 10 yıllık süreçte 4 Fransa Lig şampiyonluğu ve 1 Şampiyonlar Ligi sevincini yaşamıştı. Marsilya'nın Şampiyonlar Ligi finalinde Milan'ı yendiği maçta Tapie'nin şike yaptığı ortaya çıkınca Fransız ekibinin kupası elinden alınmıştı. Marsilya ise 2. Lig'e düşürülmüştü.