Futbol dünyasına damga vuran bedelsiz transferler

Futbola verilen aradan kaynaklanan mali kayıplar yüzünden yüksek rakamlarla transfer yapması zor gözüken kulüpler, gözlerini Willian, Pedro, Olivier Giroud, Edinson Cavani, Thiago Silva, Mario Götze, Dries Mertens gibi sözleşmeleri sezon sonunda bitecek önemli oyunculara çevirdi.

Geride kalan yıllarda ise Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski, Paul Pogba, Raul başta olmak üzere birçok yıldız futbolcu, yüksek bedeller yerine bonservis ödenmeden takım değiştirerek adlarından söz ettirdi.

Bonservissiz gerçekleştirdikleri transferlerle futbol dünyasına damga vuran bazı oyuncular şöyle:

Robert Lewandowski - Bayern Münih

Borussia Dortmund'da sergilediği performansla adından söz ettiren Polonyalı Robert Lewandowski, 2014'te sözleşmesi bittikten sonra Bayern Münih'e imza attı.

Almanya'da 5 lig şampiyonluğu yaşayıp 4 kez gol kralı olan Lewandowski, Bayern Münih formasıyla 275 maçta 230 gol kaydetti.

Lewandowski, Bayern Münih tarihinin en skorerleri arasında ise 564 golü bulunan Gerd Müller'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Andrea Pirlo - Juventus

İtalyan futbolunun en teknik oyuncuları arasında bulunan Andrea Pirlo, 2011'de bonservissiz olarak Milan'dan Juventus'a geçti.

Öyle ki Juventus'un tecrübeli kalecisi Gianluigi Buffon, Pirlo'nun siyah-beyazlılara imza atmasını "yüzyılın transferi" olarak nitelendirdi.

Jenerasyonunun en yetenekli futbolcularından Pirlo, Juventus ile 4 kez ligde mutlu sona ulaştı.

Paul Pogba - Juventus

Fransız Paul Pogba'nın Manchester United'dan Juventus'a 2012'de bedelsiz geçişi, son yılların en büyük "transfer çalımı" olarak görüldü.

Pogba, Juventus'ta 4 lig şampiyonluğu yaşadığı dönemde adını futbol dünyasının yıldızları arasına yazdırarak tekrar eski takımının radarına girdi.

Bu performansın ardından Manchester United, bedelsiz kaybettiği Pogba'yı 105 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek 2016'da yeniden kadrosuna kattı.

Zlatan Ibrahimovic - Manchester United

Yıllar boyunca yüksek bonservis bedelleriyle takım değiştiren futbol dünyasının gezgin yıldızı Zlatan Ibrahimovic'in 2016'da Manchester United'a transferi bedelsiz gerçekleşti.

Juventus, Inter, Barcelona, Milan ve Paris Saint-Germain'deki kupalarla dolu kariyerinin ardından Manchester United'a imza atan Ibrahimovic, tüm kulvarlarda kaydettiği 29 golle takımının UEFA Avrupa Ligi ile İngiltere Lig Kupası şampiyonluklarında kilit rol oynadı.

İsveçli golcü Ibrahimovic, daha sonra Los Angeles Galaxy ve Milan'a da bonservis ödenmeden transfer oldu.

Raul - Schalke 04

Real Madrid'in unutulmaz golcülerinden İspanyol Raul, 2010'da sözleşmesi sona erdikten sonra sürpriz şekilde Almanya'nın Schalke 04 takımına imza attı.

Raul, kariyerinin son yıllarına girdiği Schalke 04'te 98 maçta 40 gol attı ve iki kupa zaferi yaşadı.

Schalke 04, takımdaki kısa süreli kariyerine rağmen Raul ayrıldıktan sonra 7 numaralı formayı emekli etti.

Luis Enrique - Barcelona

İspanya'nın büyük kulüpleri Barcelona ile Real Madrid arasında gerçekleşen nadir transferlerden birine Luis Enrique imza attı.

Ülke futbolunun yetenekli oyuncuları arasında yer alan Luis Enrique, bedelsiz transfer olduğu Barcelona'da 2 lig şampiyonluğu elde etti.

Kariyerini Barcelona'da noktalayan Luis Enrique, daha sonra teknik direktörlük yaptığı takımıyla başta bir UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2 lig şampiyonluğu olmak üzere birçok kupa zaferi yaşadı.

Roberto Baggio - Brescia

Futbol dünyasına tarzı ve futboluyla bir dönem damga vuran isimlerden İtalyan Roberto Baggio, 2000'de Brescia'ya bonservissiz transfer oldu.

Baggio; Fiorentina, Juventus, Milan ve Inter gibi İtalya'nın önde gelen kulüplerinde top koşturduktan sonra birçok takımın ilgisine rağmen tercih ettiği Brescia'da gollerini sürdürdü.

İtalya Milli Takımı ile 1994 FIFA Dünya Kupası finalinde Brezilya'ya karşı kaçırdığı son penaltıyla akıllarda yer eden Baggio, 101 maça çıkıp 46 gol attığı Brescia'ya önemli katkı sağladı.

Michael Ballack - Chelsea

Alman Michael Ballack'ın 2006'da Bayern Münih'ten Chelsea'ye gidişi, dönemin dikkati çeken bedelsiz transferleri arasında yer aldı.

Bayern Münih ile üçer kez lig şampiyonluğu yaşayan ve yılın futbolcusu seçilen Ballack, başarılı kariyerine Chelsea'de de devam etti.

Milli takımın da vazgeçilmezleri arasına giren Ballack, Chelsea'de Premier Lig şampiyonluğu yaşayıp UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final gördü.

Steve McManaman - Real Madrid

İngiliz Steve McManaman, Real Madrid'in "Los Galacticos" adı verilen ve yüksek bonservislerle transfer edilen yıldızlarla dolu kadrosuna bedelsiz dahil oldu.

Real Madrid'de 4 sezon görev alan McManaman, ikişer lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşadı.

Liverpool'dan transfer edilen McManaman, yabancı bir kulüpte Şampiyonlar Ligi zaferi yaşayan ilk İngiliz futbolcu olarak tarihe geçti.

Ruud Gullit - Chelsea

Futbolunun yanı sıra uzun saçlarıyla da futbolseverlerin hafızalarına kazınan Hollandalı Ruud Gullit, bir dönem performansıyla adından söz ettiren isimler arasında yer aldı.

Milan'ın 90'lı yıllar başındaki efsane kadrosunda bulunan Gullit, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 2, ligde 3 kez mutlu sona ulaştıktan sonra Sampdoria ve ardından Chelsea'ye imza attı.

Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası zaferi de elde eden Gullit, 1995'te bedelsiz gittiği ve Premier Lig'in en iyi oyuncuları arasına girdiği Chelsea'de daha sonra teknik direktörlük yaptı.