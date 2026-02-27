  • İSTANBUL
Spor
Spor

Denizli'den yükselen teknoloji meşalesi! Köyler dijital dünya ile buluşuyor!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Denizli'den yükselen teknoloji meşalesi! Köyler dijital dünya ile buluşuyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli’nin Bozkurt ilçesinde "Yarının Köyleri" projesinin 5’inci Dijital Merkezi'nin açılışını gerçekleştirerek tam bağımsız Türkiye hedefini bir kez daha vurguladı.

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Türkiye'nin en büyük avantajı olan genç ve dinamik nüfusumuzla omuz omuza vererek hayalleri teknoloji projelerine dönüştürüyor, tam bağımsız Türkiye yolculuğumuza devam ediyoruz" dedi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen 'Yarının Köyleri' Projesi kapsamındaki 5'inci Dijital Merkez, İnceler Mahallesi'nde törenle açıldı. Törene; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, BM Genel Sekreter Yardımcısı, UNDP Başkan Yardımcısı ve Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Ivana Zivkovic, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, Bozkurt Kaymakamı Enes Özkan ve Trendyol yöneticileri katıldı.

 

'KARARLILIKLA İLERLİYORUZ'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, törende yaptığı konuşmada, "Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzla Türkiye'yi, yüksek teknolojiyi kendi imkan ve kabiliyetleriyle geliştiren, üreten ve dünyaya rekabetçi bir şekilde sunan bir ülke kılmak için kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye'nin en büyük avantajı olan genç ve dinamik nüfusumuzla omuz omuza vererek hayalleri teknoloji projelerine dönüştürüyor, tam bağımsız Türkiye yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir yandan sanayi dönüşümünü gerçekleştirirken, diğer yandan Yerel Kalkınma Hamlesi ile Anadolu'nun her köşesindeki yerel değerlerimizi ekonomik kıymete dönüştürmeyi hedefliyoruz. İnceler Dijital Merkezi, kadınlarımızın istihdama daha güçlü katıldığı, gençlerimizin dijital yetkinliklerle donandığı ve yerel ürünlerimizin e-ihracat yoluyla dünyaya açıldığı örnek bir kalkınma modeli olacaktır. Dijital imkanlara erişimin temel bir insan hakkı olduğu inancıyla, bu projenin Birleşmiş Milletler iş birliğiyle tüm dünyaya ilham kaynağı olmasını diliyoruz" dedi.

 

'MEMNUNİYET DUYUYORUM'

Törende konuşan BM Genel Sekreter Yardımcısı, UNDP Başkan Yardımcısı ve Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Ivana Zivkovic ise "Bugün İnceler köyünde dijital becerileri geliştirmek, sosyal ve ekonomik fırsatların önünü açmak amacıyla kurulan dijital merkezin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. 'Yarının Köyleri' girişimine verdikleri sürekli destek ve güçlü iş birliği için Trendyol'a ve Bozkurt Kaymakamlığı'na teşekkür ediyorum. Kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma; kamu kurumlarının, özel sektörün, sivil toplumun ve yerel toplulukların el ele vermesini gerektirir. Ancak bu şekilde kimsenin geride kalmadığı bir ilerleme sağlanabilir. Bu girişimin, İnceler'in ve Denizli'nin potansiyelini daha da ortaya çıkaracağına inanıyorum. Ortak hedefimiz nettir; dijital imkanlara erişimi daha güçlü olan haneler, daha rekabetçi işletmeler, gençlerin ve kadınların yaşadıkları yerde güçlenerek daha fazla fırsata erişebildiği bir gelecek" diye konuştu Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı. Bakan Kacır'ın kentteki ziyaretleri sürüyor. (DHA)

