Futbol camiası depremzedeler için 'Omuz omuza' verdi! İşte toplanan bağış miktarı

Futbol ailesinin, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerden zarar gören vatandaşlar için ortak yayınla ekranlarda ve radyolarda düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyası başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen yardım ve dayanışma kampanyasını, A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalı da canlı yayınlıyor.

Türk ve dünya futbol ailesinin deprem bölgesindeki vatandaşların yaralarını sarmak için bir araya geldiği yayına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu başta olmak üzere tüm Süper Lig kulüp başkanları katılıyor.

Türk futbolunun önde gelen isimlerinin yanı sıra dünyaca ünlü futbol adamları ve oyuncular da kampanyaya destek veriyor.

Bağış yapan kurum ve sporcular:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye Futbol Federasyonu: 80 milyon TL

Mehmet Ziylan (FLO Ayakkabı): 5 milyon TL

Cantürk Alagöz (Iğdır FK): 5 milyon TL

Çağlayan Çetin (Trendyol): 50 Milyon TL

Göksel Gümüşdağ (Başakşehir Futbol Kulübü): 2 milyon TL

Nevzat Kaya (Muşspor): 3 milyon TL

Fikret Öztürk (Bodrumspor futbolcuları adına): 1 Milyon TL



Mehmet Evyap: 5 Milyon TL

Eljif Elmas ve Napoli'den takım arkadaşları: 100 bin Euro

1. Lig ekibi Bodrumspor: 1 milyon TL

Eyüpspor futbolcuları: 1 Milyon TL

Eyüpspor: Stadyum gelirleri + 5 Milyon TL

Murat Sancak (Adana Demirspor): İç saha gelirleri + 10 milyon TL

Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Başkanı Ali Düşmez: 100 konteyner

Yüksel Yıldırım (Samsunspor yönetimi, futbolcuları ve teknik heyeti): 5 milyon TL

Pelin Türker: 50 konteyner

Rezan Epözdemir: 2 milyon TL

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve arkadaşlar: 8 Milyon TL

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma: 5 milyon TL

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ve arkadaşları: 7,5 milyon TL

Passolig Genel Müdürü Atıl Aykar: 5 milyon TL

Ecmel Faik Sarıalioğlu (İstanbulspor adına): 5 milyon TL

FATİH TERİM: ÖĞRENCİLERİN STAJINI BİZİMLE YAPMASI TARAFTARIYIM

Teknik Direktör Fatih Terim, "Bu iş için mücadele etmeye her saniye hazırız. Sporun ve futbolun birleştirici gücünü sonuna kadar kullanmalıyız. Sadece bugün değil her gün mücadele etmeliyiz. Ben inşaattan anlamam ama bir gencin, bir çocuğun sporla nasıl değişeceğinden anlarım. Hayatım boyunca da gençlere dokunan bir insan olarak, TFF'nin başkanlığında, tüm devlet kurumları dahil olmak üzere, akademisyen ve Türkiye'nin köklü üniversiteleriyle birlikte; BESYO ve spor bilimleri okuyan öğrencilerin stajlarını deprem bölgesinde, bizimle yapması taraftarıyım. Bu ülkeye bu memlekete borcumuz var. Sıkıntılı zor zamanlardan geçiyoruz. İhtiyacımız olan şey birliktelik. Sporun nasıl birleştirici bir gücü olduğunu yaşayan biriyim. Afet bölgesindeki çocuklarımız için bazı şeyler düşünmek zorundayız. " şeklinde konuştu.

MURAT SANCAK: BİR KONTEYNER MAHALLE YAPIYORUZ

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Biz ligden çekilmedik. Takdir edenler de oldu, eleştirenler de. Evet bizim için de çok zor ama bölge insanı için bunu yapacağız. Futbolcularımız tedirgin olmasınlar diye, bir konteyner mahalle de yapıyoruz." diye konuştu.

MAXİM: ÇOK ACI ŞEYLER YAŞANDI

Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar Gaziantep FK'dan kiraladığı Maxim, "Bu tür facialar insanların duygularını saklamasını engeller. Çok acı şeyler yaşandı. Ama Türk insanın kalbi çok büyük. Bu birlikteliği gördüğüm zaman çok duygulandım. Herkesin yardım için bir anda sıraya girmesi çok ama çok önemli." ifadelerini kullandı.

ERTAÇ ÖZBİR: AKIL SAĞLIĞIM GİTMİŞTİ

Adana Demirspor kalecisi Ertaç Sözbir, "Yaşadığımız olaylar oldu. İstanbul'da yakalandık, eve bir telefon aldım. Çok korkmuş olduğum bir telefondu. Ailemden birine bir şey oldu sandım. Fakat maalesef bütün aileme, ailem diyorum herkes benim vatandaşım, ailem. Çok üzüldüm. Eşim ve çocuklarımı aradım. Direkt sormak istedim, akıl sağlığım gitmişti. Onların iyi olduğunu öğrendim fakat uzak akrabalarımdan vefat edenler oldu. Tekrardan başsağlığı diliyorum. Umarım umut edilen yardımları toplayıp vatanımıza, milletimize hayırlı oluruz" dedi.

Telefon bağlantısı için numara şu şekilde:

0 212 473 9000

DESTEK yazıp 8332'ye mesaj göndererek 50 TL bağışta bulunabilirsiniz

Havale ve EFT yoluyla bağış yapmak isteyenler için hesap bilgileri ise şöyle:

Denizbank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu BaşkanIığı İban :TR73 0013 4000 0600 1423 8001 04

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR19 0013 4000 0600 1423 8001 06 Swift Kod: DENITRIS

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR46 0013 4000 0600 1423 8001 05 Swift Kod: DENITRIS

Ziraat Bankası

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR51 0001 0022 4701 8345 0650 63

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR24 0001 0022 4701 8345 0650 64 Swift Kod: TCZBTR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR94 0001 0022 4701 8345 0650 65 Swift Kod: TCZBTR2A

Halkbank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR93 0001 2001 6900 0016 1000 26

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR31 0001 2001 6900 0058 1003 96 Swift Kod: TRHBTR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR04 0001 2001 6900 0058 1003 97 Swift Kod: TRHBTR2A

VakıfBank

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR89 0001 5001 5800 7319 7201 90

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR94 0001 5001 5804 8022 3599 68 Swift Kod: TVBATR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban : TR88 0001 5001 5804 8022 3599 79 Swift Kod: TVBATR2A