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Futbol: Almanya Kupası

- Almanya Kupası 1. turunda Schalke 04'ün deplasmanda Drochtersen/Assel takımını 5-0 yendiği maçta Türk asıllı futbolcu Münir Levent Mercan, 1 gol attı

10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:39
Futbol: Almanya Kupası


BERLİN (AA) - Almanya Kupası 1. turunda Schalke 04, deplasmanda Drochtersen/Assel takımını 5-0 mağlup etti.

Schalke 04, Kehdinger Stadı'nda Almanya 4. Ligi'nde mücadele eden Drochtersen/Assel takımına konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 44. dakikada Steven Skrzybski'nin attığı golle Schalke 04'ün 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren mavi-beyazlılar, 61 ve 83. dakikalarda Guido Burgstaller, 65. dakikada penaltıdan Daniel Caligiuri ve 73. dakikada Türk asıllı futbolcu Münir Levent Mercan'ın golleriyle karşılaşmadan 5-0 galip ayrıldı ve Almanya Kupası'nda 2. tura yükseldi.

Öte yandan, Skrzybski'nin attığı golün pasını Schalke 04'ün diğer Türk asıllı futbolcusu Suat Serdar yaptı.

Mavi-beyazlılarda maça ilk 11'de başlayan Suat Serdar'ın yerine 62. dakikada Münir Levent Mercan oyuna girerken, Schalke 04'te forma giyen bir başka Türk asıllı futbolcu Ahmed Kutucu, 75. dakikada Daniel Caligiuri'nin yerine oyuna dahil oldu.


- Taraftarlar, Tönnies'i protesto etti


Diğer taraftan, Alman basınında yer alan haberlerde, yaklaşık 1 hafta önce Afrikalılarla ilgili sarf ettiği sözlerden dolayı Schalke 04 Kulübünün denetleme kurulu başkanı Clemens Tönnies'in protesto edildiği belirtildi.

Karşılaşmadan önce mavi-beyazlı taraftarların, üzerinde "Clemens Tönnies" ve "Irkçılık" yazan kırmızı dövizleri ellerinde tuttuğu ve üzerinde "Biz Tönnies'e kırmızı kart gösteriyoruz" yazan bir pankart açtığı kaydedildi.

Tönnies, Paderborn kentinde Zanaatkarlar Günü kapsamında düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, iklimin korunmasını finanse etmek için vergilerin yükseltilmesi yerine Afrika'da yılda 20 santral yapılabileceğini belirterek, "Bu durumda Afrikalılar ağaçları kesmeyi ve karanlık olunca çocuk yapmayı bırakır." şeklinde ifadeler kullanmıştı.

Kamuoyunda eleştirilen ve kullandığı ifadelerden dolayı özür dileyen Tönnies, Schalke 04 Kulübü Onur Kurulunun, tüzüğü ihlal ettiği gerekçesiyle kendisine verdiği 3 ay görevi dondurma cezasını kabul etmişti.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:39
  1. Almanya Kupası
  2. Clemens Tönnies
  3. Münir Levent Mercan
  4. Schalke 04

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