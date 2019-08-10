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Futbol: 21. Cumhuriyet Kupası

- Demir Grup Sivasspor: 2 - Fenerbahçe: 1 - Sivas ekibi, 21. Cumhuriyet Kupası'nın sahibi oldu

10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:34
Futbol: 21. Cumhuriyet Kupası


Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Bilal Köseoğlu, Emre Aslan, Ömer Karakaya

Demir Grup Sivasspor: Samassa, Goiano, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal (Dk. 46 Uğur Çiftçi), Cofie (Dk. 80 Hugo Vieira), Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (Dk. 75 Fatih Aksoy), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 52 Arouna Kone), Emre Kılınç (Dk. 60 Rybalka), Yatabare (Dk. 85 Armin Djerlek)

Fenerbahçe: Altay Bayındır (Dk. 46 Harun Tekin), Murat Sağlam (Dk. 46 Isla), Okan Turp (Dk. 46 Sadık Çiftpınar), Jailson, Abdulcebrail Akbulut (Dk. 46 Dirar), Ozan Tufan (Dk. 46 Alper Potuk), Emre Belözoğlu (Dk. 71 Tolga Ciğerci), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 46 Deniz Türüç), Moses (Dk. 71 Mehmet Ekici), Kruse, Muric

Goller: Dk. 17 Caner Osmanpaşa, Dk. 38 Mert Hakan Yandaş (Demir Grup Sivasspor), Dk. 49 Kruse (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 19 Abdulcebrail Akbulut, Dk. 78 Alper Potuk (Fenerbahçe), Dk. 54 Mert Hakan Yandaş, Dk. 88 Samassa, Dk. 90 Goiano (Demir Grup Sivasspor)


SİVAS (AA) - Bu yıl 21'incisi düzenlenen Cumhuriyet Kupası'nı Fenerbahçe'yi 2-1 yenen Demir Grup Sivasspor kazandı.

9. dakikada Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Ferdi Kadıoğlu'nun yerden pasında ceza alanında Kruse'nin şutunda, kaleci Samassa topu çeldi. Ani gelişen Demir Grup Sivasspor atağında, sağdan Erdoğan Yeşilyurt ceza alanına sokulup ortasını yaptı. Yatabare'nin kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

17. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Sağ taraftan Emre Kılınç'ın kullandığı köşe atışında savunmanın müdahale edemediği top, arka tarafta boş durumdaki Caner Osmanpaşa'nın önünde kaldı. Caner'in sol ayağıyla vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0

38. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan Yatabare, meşin yuvarlağı ceza alanına doğru gönderdi. Arka tarafta boş durumdaki Mert Hakan Yandaş, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

49. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Sol taraftan kazanılan köşe atışında Emre Belözoğlu, pasını yanındaki Moses'a verdi. Moses'ın ceza alanına ortasında Kruse, kafayla topu filelere yolladı: 2-1

63. dakikada ceza alanı dışından sağ çaprazdan kazanılan serbest atışta Emre Belözoğlu, meşin yuvarlağı doğrudan kaleye gönderdi. Kaleci Samassa son anda topu kornere çeldi.

Demir Grup Sivasspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 22:34
  1. 21. Cumhuriyet Kupası
  2. Demir Grup Sivasspor
  3. Fenerbahçe
  4. Futbol
  5. Sivas

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