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Spor Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası play-off finalleri
Spor

Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası play-off finalleri

Gürcistan: 0 - Kuzey Makedonya: 1 - Kuzey Makedonya tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek

Yeniakit Publisher
2020-11-12 22:13:51 -
Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası play-off finalleri

İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinde Kuzey Makedonya, deplasmanda Gürcistan'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Stadı'nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü 56. dakikada Goran Pandev attı.

Bu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Kuzey Makedonya, C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yer alacak.

EURO 2020, yeni tip koronavirüs nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.

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