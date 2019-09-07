Futbol: 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri - Elemelerde 6. hafta maçları yarın başlayacak- H Grubu'nda yer alan Türkiye, 10 Eylül Salı günü Moldova'ya konuk olacak



İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'nde 6. hafta maçları yarın başlayacak. Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 6. hafta maçları 8-10 Eylül tarihlerinde oynanacak.

H Grubu'nda bulunan Türkiye, 10 Eylül Salı günü TSİ 21.45'te deplasmanda Moldova'ya konuk olacak. Elemelerin 6. haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:



- D Grubu

19.00 Gürcistan-Danimarka 19.00 İsviçre-Cebelitarık

- F Grubu

19.00 Romanya-Malta 21.45 İspanya-Faroe Adaları 21.45 İsveç-Norveç

- J Grubu

16.00 Ermenistan-Bosna Hersek 21.45 Yunanistan-Liechtenstein 21.45 Finlandiya-İtalya



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