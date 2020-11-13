  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off finalleri
Spor

Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off finalleri

Macaristan, Slovakya ve İskoçya, turnuvaya katılmaya hak kazanan son üç takım oldu

Yeniakit Publisher
2020-11-13 01:34:22 -
Futbol: 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası play-off finalleri

İSTANBUL (AA) - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinin ardından Macaristan, Slovakya ve İskoçya, turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Turnuvaya katılacak son takımların belli olacağı play-off finalleri üç maçla tamamlandı. Macaristan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu gollerle İzlanda'yı 2-1 yenerek şampiyona biletini aldı.

İzlanda'nın golünü 11. dakikada Gylfi Sigurdsson atarken, Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Loic Nego ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

Macaristan, F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz ile puan mücadelesi verecek.

Kuzey İrlanda ile Slovakya arasında oynanan mücadelenin normal süresi, Juraj Kucka ve Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı gollerle 1-1 sona erdi.

110. dakikada Michal Duris ile bir gol daha bulan Slovakya, şampiyonaya katılan taraf oldu.

E Grubu'nda Slovakya'nın yanı sıra Polonya, İspanya ve İsveç yer alıyor.

İskoçya'yı sahasında ağırlayan Sırbistan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmadığı karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan İskoçya, 23 yıl sonra büyük bir turnuvaya katılma başarısını gösterdi.

İskoçya, D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya ile mücadele edecek.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Abidin Ünal
Gündem

Abidin Ünal "3 müthiş yeteneği" açıkladı

SİHA'ların önemine dikkat çeken Eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal yaptığı açıklamada "Birinci derecede istihbarat d..
Uzman isim uyardı! Dişiniz böyleyse aman dikkat
Sağlık

Uzman isim uyardı! Dişiniz böyleyse aman dikkat

Diş sorunları ileride sindirim zorluğu, asit reflüsü, kabızlık ve irritabl bağırsak sendromu olarak karşınıza çıkabilir. Diş Hekimi Pertev K..
Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım
Siyaset

Kemalist Nihat Genç’ten Meral Akşener hakkında bomba tanım

Yazar Nihat Genç’in sosyal medyada İYİ Parti açıklamaları dikkat çekti. 'Gladio milliyetçisi’ diyen Nihat Genç, Meral Akşener’i radarına ald..
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay