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Futbol: 2019 Asya Kupası

- Vietnam'ı 1-0 mağlup eden Japonya, yarı finale yükselen ilk takım oldu

24 Ocak 2019 Perşembe 18:04
Futbol: 2019 Asya Kupası


ANKARA (AA) - 2019 Asya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Japonya, Vietnam'ı 1-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Dubai'deki El-Maktoum Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı golsüz beraberlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında ataklarını sıklaştıran Japonya, 57. dakikada Ritsu Doan'ın penaltıdan attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Bu skorla Japonya, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Japonya'nın üst turdaki rakibi, bugün İran ile Çin arasında oynanacak çeyrek final maçının ardından belli olacak.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 18:04
  1. 2019 Asya Kupası
  2. Japonya
  3. Vietnam
  4. yarı final

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