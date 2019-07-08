Futbol: 2019 Afrika Uluslar Kupası - Mali'yi 1-0 yenen Fildişi Sahili, çeyrek finalde Cezayir'in rakibi oldu



İSTANBUL (AA) - 2019 Afrika Uluslar Kupası son 16 turunda Mali'yi 1-0 mağlup eden Fildişi Sahili, çeyrek finale yükseldi. Mısır'ın ev sahipliğinde bu yıl 32'ncisi düzenlenen turnuvanın son 16 turunda Mali ile Fildişi Sahili, Süveyş kentinde karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz sona eren maçta Fildişi Sahili, 76. dakikada Wilfried Zaha'nın attığı golle müsabakayı 1-0 kazandı. Fildişi Sahili, çeyrek finalde Cezayir ile karşılaşacak.



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