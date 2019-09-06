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Furkan Yassıkaya, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonasında derece elde etti

Türkiye Vücut Geliştirme Vitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 4-8 Eylül tarihleri arasında Antalya’da devam ediyor.

06 Eylül 2019 Cuma 12:08
Furkan Yassıkaya, Türkiye Vücut Geliştirme Şampiyonasında derece elde etti

Türkiye Vücut Geliştirme Vitness Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri 4-8 Eylül tarihleri arasında Antalya’da devam ediyor.


Şampiyonda genç erkeklerde75 kilogramda Malatya adına yarışan Furkan Yassıkaya 5’incilik derecesi elde etti.


Antalya’da Malatya Zirve Spor Kulübü adına yarışan Furkan’ın antrenörü eski milli fitness sporcusu ve milli takım antrenörü Mehmet Baldiş şampiyonanın kendileri adına başarılı geçtiğini söyledi.


Baldiş, Furkan’ın kendi kilosunda dereceye girerek başarılı olduğunu belirterek, “Türkiye Vücut Geliştirme Vitnes Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri Antalya’da devam ediyor. Şampiyonaya genç erkeklerde75 kiloda katılan Furkan Yassıkaya beşinci oldu. Bu ciddi organizasyonda bu dereceyi elde etmek önemli diye düşünüyorum. İnşallah Malatya’dan milli takıma bir çok sporcu kazandıracağız. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 12:08
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