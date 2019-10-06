Funiyka tatlısı nedir? Funiyka tatlısı tarifi

Funiyka bir diğer ismiyle külah tatlısı hem lezzetli hem de hafif bir tatlı arayanlara göre. İşte, Funiyka tatlısı tarifi...

Funiyka tatlısı tarifi

Malzemeler:

Hamuru için:

2 adet yumurta

1 su bardağından biraz az şeker

Yarım su bardağı sıvıyağ

Aldığı kadar un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı yoğurt

Muhallebisi için:

2 yemek kaşığı nişasta

4 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

6 yemek kaşığı şeker

1 poşet toz krem şanti

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için:

Ceviz

Pudra şekeri

Öncelikle işe hamuru hazırlayarak başlamalısınız.

Hamur için gerekli tüm malzemeleri derin bir karıştırma kabına alın.

Unu yavaş yavaş eklemeyi ihmal etmeyin.

Böylelikle hamurun kıvamını daha iyi ayarlamış olursunuz.

Yoğurduğunuz hamuru ikiye bölün ve merdaneyle açın.

İnce bir şekilde açtığınız hamurları bir bıçak yardımıyla 1 cm kalınlığında şeritler olarak kesin.

Şeritleri külah kalıbına sarın ve hamurları yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.

180 derecelik fırında külahlar kızarıncaya kadar pişirin.

Muhallebi malzemelerini tereyağı ve vanilya dışındakileri bir tencereye alın.

Orta ateşte muhallebiyi sürekli olarak karıştırarak pişirin.

Muhallebi kıvam alınca ocağın altını kapatın ve tereyağı ile vanilyayı ekleyin.

Muhallebi soğuduğunda külahları doldurun.

Külahların üzerini çekilmiş ceviz ve pudra şekeriyle süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun.