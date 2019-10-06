Funiyka tatlısı nedir? Funiyka tatlısı tarifi
Funiyka bir diğer ismiyle külah tatlısı hem lezzetli hem de hafif bir tatlı arayanlara göre. İşte, Funiyka tatlısı tarifi...Funiyka bir diğer ismiyle külah tatlısı hem lezzetli hem de hafif bir tatlı arayanlara göre. İşte, Funiyka tatlısı tarifi...Funiyka tatlısı tarifiMalzemeler:Hamuru için: 2 adet yumurta1 su bardağından biraz az şekerYarım su bardağı sıvıyağAldığı kadar un1 paket kabartma tozu1 paket vanilya1 su bardağı yoğurtMuhallebisi için:2 yemek kaşığı nişasta4 su bardağı süt3 yemek kaşığı un6 yemek kaşığı şeker1 poşet toz krem şanti1 yemek kaşığı tereyağıÜzeri için:CevizPudra şekeriÖncelikle işe hamuru hazırlayarak başlamalısınız.Hamur için gerekli tüm malzemeleri derin bir karıştırma kabına alın.Unu yavaş yavaş eklemeyi ihmal etmeyin.Böylelikle hamurun kıvamını daha iyi ayarlamış olursunuz.Yoğurduğunuz hamuru ikiye bölün ve merdaneyle açın.İnce bir şekilde açtığınız hamurları bir bıçak yardımıyla 1 cm kalınlığında şeritler olarak kesin.Şeritleri külah kalıbına sarın ve hamurları yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.180 derecelik fırında külahlar kızarıncaya kadar pişirin.Muhallebi malzemelerini tereyağı ve vanilya dışındakileri bir tencereye alın.Orta ateşte muhallebiyi sürekli olarak karıştırarak pişirin.Muhallebi kıvam alınca ocağın altını kapatın ve tereyağı ile vanilyayı ekleyin. Muhallebi soğuduğunda külahları doldurun.Külahların üzerini çekilmiş ceviz ve pudra şekeriyle süsleyebilirsiniz.Afiyet olsun.06 Ekim 2019 Pazar 00:02
Funiyka bir diğer ismiyle külah tatlısı hem lezzetli hem de hafif bir tatlı arayanlara göre. İşte, Funiyka tatlısı tarifi...
Funiyka tatlısı tarifi
Malzemeler:
Hamuru için:
- 2 adet yumurta
- 1 su bardağından biraz az şeker
- Yarım su bardağı sıvıyağ
- Aldığı kadar un
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- 1 su bardağı yoğurt
Muhallebisi için:
- 2 yemek kaşığı nişasta
- 4 su bardağı süt
- 3 yemek kaşığı un
- 6 yemek kaşığı şeker
- 1 poşet toz krem şanti
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için:
- Ceviz
- Pudra şekeri
Öncelikle işe hamuru hazırlayarak başlamalısınız.
Hamur için gerekli tüm malzemeleri derin bir karıştırma kabına alın.
Unu yavaş yavaş eklemeyi ihmal etmeyin.
Böylelikle hamurun kıvamını daha iyi ayarlamış olursunuz.
Yoğurduğunuz hamuru ikiye bölün ve merdaneyle açın.
İnce bir şekilde açtığınız hamurları bir bıçak yardımıyla 1 cm kalınlığında şeritler olarak kesin.
Şeritleri külah kalıbına sarın ve hamurları yağlı kağıt serili tepsiye yerleştirin.
180 derecelik fırında külahlar kızarıncaya kadar pişirin.
Muhallebi malzemelerini tereyağı ve vanilya dışındakileri bir tencereye alın.
Orta ateşte muhallebiyi sürekli olarak karıştırarak pişirin.
Muhallebi kıvam alınca ocağın altını kapatın ve tereyağı ile vanilyayı ekleyin.
Muhallebi soğuduğunda külahları doldurun.
Külahların üzerini çekilmiş ceviz ve pudra şekeriyle süsleyebilirsiniz.
Afiyet olsun.
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