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Gündem Fuhuş merkezinin iflası sonrası ODA TV’den rezillik! Kadın vücudunun satılmasını böyle yorumladı
Gündem

Fuhuş merkezinin iflası sonrası ODA TV’den rezillik! Kadın vücudunun satılmasını böyle yorumladı

Almanya’daki fuhuş merkezi salgın sonrası iflas ettiğini duyurdu. Karanlık ODA TV binanın özelliklerini anlatarak, pespayeliği ’60 kişinin işine son verildi’ şeklinde yorumladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 19:31:00 -
Fuhuş merkezinin iflası sonrası ODA TV’den rezillik! Kadın vücudunun satılmasını böyle yorumladı

Çin’den dünyaya yayılan koronavirüs sebebiyle birçok ülkede ekonomik yıkımları getirdi. Salgın sonrası Avrupa’da ahlaksızlıktan para kazananların fişi resmen çekildi.

Almanya'nın Köln kentinde olan “Pascha” isimli fuhuş merkezi koronavirüs salgını sebebiyle iflas ettiğini duyurdu.

Koronavirüs fuhuş yapanları da vururken, Avrupa’da birçok kargaşa ve protestoyu beraberinde getirdi.

Rezilliğin sınırı olmayan Almanya’daki bina dünya basınına bomba gibi düşerken, bina ile ilgili alınan karar Türk medyasında da konu edinildi.

ODA TV ahlaksızlığı böyle gördü

Karanlık ODA TV, Almanya’da iflasını verdiği fuhuş merkezini konu edindi. 11 katlı binada 60 kişinin faaliyette bulunduğu bildirilirken ODA TV’nin bu ahlaksızlığı ‘60 kişinin işine son verildi’ şeklinde yorumlaması dikkatlerden kaçmadı.

Kadın vücudunun satılmasını iş olarak gören ODA TV, pespayelik ve rezilliğin hüküm sürdüğü Pascha'nın resmen özelliklerini anlattı.

ODA TV haberinde, ‘binada 126 özel oda, bir restoran, güzellik merkezi, butik, çamaşırhane, güneşlenme merkezi, büfe gibi yerlerin dışında kendi özel gazeteleri bile vardı’ ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Deniz

Bu fuhusun babası ABD şeytanı
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