Fuhuş çetesi enselenmemek için bakın ne yapmış
Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri; masaj salonlarına operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda; fuhuş yaptıkları, fuhşa aracılık ve yer temin ettikleri iddiasıyla gözaltına aldığı 28'i kadın 44 şüpheli, adliyeye sevk edildi.19 Ocak 2019 Cumartesi 11:34
Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 'fuhuş, fuhşa aracılık ve yer temini eden' kişilere yönelik 16 Ocak günü şafak operasyon düzenledi.
Cumhuriyet Başsavcılığından alınan izinle teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, şafak vakti adreslere eş zamanlı baskın yapan polis, çok sayıda kişiyi 28'i kadın 44 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin kent genelinde faaliyet gösteren 9 masaj salonunda fuhuş yaptığını saptayan ekipler, 100'e yakın kişinin ifadesine başvurdu.
Yakalanmamak için gözcü tutmuşlar
Ekipler ayrıca, fuhuş yaptıran şüphelilerin masaj salonun çevresine polis baskınlarını önceden görmek için, günlük 100-150 liraya gözcü tuttukları ortaya çıktı. 24 saat boyunca belirli noktalarda bekleyen gözcülerin ise, polis baskınlarını haber verecekleri öğrenildi. Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 6'sı emniyetten serbest bırakıldı.
19'u kadın 38 şüpheli ise, mahkemeye sevk edildi.
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