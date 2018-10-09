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Fuhuş baronunun karısı ihbar etti, 26 kadın kurtarıldı

İstanbul'da 3 ayrı ilçede düzenlenen fuhuş operasyonunda 26 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

09 Ekim 2018 Salı 14:52
Fuhuş baronunun karısı ihbar etti, 26 kadın kurtarıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri tarafından Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri İlçelerinde 31 ayrı adreste yapılan operasyonda 21 kişilik fuhuş çetesi çökertildi. Operasyonda yabancı uyruklu 26 kadın kurtarıldı. Çete liderlerinden H.M.Znin eşinin, yaşanan olaya tahammül edemeyip durumu polis ekiplerine bildirmesiyle operasyonun başlatıldığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliği ekipleri, yabancı uyruklu kadınları çalışma bahanesiyle Türkiye'ye getirerek fuhuşa zorladığı tespit edilen şebekeyi takibe aldı. Ekipler Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 5.5 ay boyunca çeteyi adım adım izledi. Örgüt lideri H.M.Z.’nin eşinin yaşananlara tahammül edemeyip durumu polise anlatmasıyla harekete geçen ekipler, 5 Ekim tarihinde operasyon için harekete geçti. Polis, Esenyurt, Büyükçekmece ve Silivri'de 31 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. 20 kişinin gözaltına alındığı operasyonda fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 26 kadın da kurtarıldı.

İş vaadi ile kandırmışlar

Şebekenin yabancı uyruklu kadınları iş vaadi ile Türkiye'ye getirerek borçlandırdıkları ve fuhuşa zorladıkları öğrenildi. Mağdur kadınlar ifadelerinde Ş.Z., M.Y. ve H.Z. isimli örgüt lideri konumundaki şahısların, yurt dışından Türkiye’ye gelmeleri için uçak bileti ve konaklama yerleri de dahil olmak üzere tüm masrafı karşıladıklarını, kendilerini yüklü miktarda borçlandırdıklarını anlattı.

Yapılan çalışmalar esnasında örgüt liderlerinden S.D'nin daha önce tutuklanıp cezaevine gönderildiği, yerine oğlun Y.E.D ve damadı D.K.'nın örgütün başına geçtiği ve örgütü saltanat yöntemi ile yönettikleri anlaşıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Kumar Büro Amirliğinde işlemleri tamamlandıktan 20 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 14:52
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