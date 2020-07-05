Führer ne demek? Führer ne anlama gelir?
Çoklu baro tasarısı görüşmeleri TBMM Adalet Komisyonu’nda devam ediyor. Komisyonda zaman zaman sert tartışmalar da yaşınıyor. Komisyonun dünkü toplantısında İsmet İnönü’ye ‘Führer’ benzetmesiyle AK Parti ile CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. Peki führer ne demek?
AK Partili Yılmaz Tunç, “İsmet Paşa ile Führer arasındaki irtibatı da biliyoruz.” Demesi üzerine CHP’li Yunus Emre “Kimse İsmet Paşa’ya ‘Führer’ diyemez.” AK Partili Yılmaz Tunç’a karşılık vermesi komisyonda tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki Führer ne demek?
Führer, Adolf Hitler'in, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin ve Üçüncü Alman İmparatorluğu'nun yöneticisi olduğu dönemde kullandığı ve “lider” anlamına gelen unvan. Führer, “tek halk, tek imparatorluk, tek lider”