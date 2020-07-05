  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Führer ne demek? Führer ne anlama gelir?

Çoklu baro tasarısı görüşmeleri TBMM Adalet Komisyonu’nda devam ediyor. Komisyonda zaman zaman sert tartışmalar da yaşınıyor. Komisyonun dünkü toplantısında İsmet İnönü’ye ‘Führer’ benzetmesiyle AK Parti ile CHP'li vekiller arasında kavga çıktı. Peki führer ne demek?

Yeniakit Publisher
2020-07-05 15:31:00 - 2020-07-05 15:34:06
Führer ne demek? Führer ne anlama gelir?

AK Partili Yılmaz Tunç, “İsmet Paşa ile Führer arasındaki irtibatı da biliyoruz.” Demesi üzerine CHP’li Yunus Emre “Kimse İsmet Paşa’ya ‘Führer’ diyemez.” AK Partili Yılmaz Tunç’a karşılık vermesi komisyonda tartışmaları da beraberinde getirdi. Peki Führer ne demek? 

Führer, Adolf Hitler'in, Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin ve Üçüncü Alman İmparatorluğu'nun yöneticisi olduğu dönemde kullandığı ve “lider” anlamına gelen unvan. Führer, “tek halk, tek imparatorluk, tek lider”

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Toyota Corolla
Satılık 2015 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı