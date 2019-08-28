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FÜ’de Ar-Ge Eğitimi, 19 kursiyer sertifika aldı

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) Ar-Ge Eğitimi Programına katılan 19 kursiyer sertifika aldı.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:06
FÜ’de Ar-Ge Eğitimi, 19 kursiyer sertifika aldı

Fırat Üniversitesi’nde (FÜ) Ar-Ge Eğitimi Programına katılan 19 kursiyer sertifika aldı.


FÜ Sürekli Eğitim Merkeziile İş-Kur İl Müdürlüğü koordinesinde, Ar-Ge Eğitim Programı açıldı. 7 ay süren programda 19 kursiyer eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Düzenlenen törenle922 saat süren kurs sonunda başarılı olan lisansüstü ve doktora öğrencilerine sertifikaları verildi.


FÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nde yapılan törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Cebeci, İş-Kur İl Müdürü Abdullah Balcı, eğitim programı Komisyon Başkanı Prof. Dr. Kenan Peker, eğitmenler ve kursiyerler katıldı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 14:06
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