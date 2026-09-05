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Ekonomi Fuat Tosyalı’ya İSTE’den fahri doktora unvanı
Ekonomi

Fuat Tosyalı’ya İSTE’den fahri doktora unvanı

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Fuat Tosyalı’ya İSTE’den fahri doktora unvanı

Tosyalı Holding ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı’ya İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) tarafından fahri doktora ünvanı verildi.

Fuat Tosyalı, “Mesele yalnızca otomobil üretmek değildir, yazılımı, bataryası, mobilite ekosistemi ve teknolojisiyle yeni nesil bir küresel markayı Türkiye’den çıkarabilmektir” ifadesini kullandı.

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