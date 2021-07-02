Fuat Tosyalı kimdir? Fuat Tosyalı nerelidir? Fuat Tosyalı hayatı biyografisi

Tosyalı Holding’in, kamyon ve zırhlı araç üreticisi BMC’nin Sancak ve Öztürk ailelerine ait hisselerini satın almak için uzun süredir devam eden görüşmeleri anlaşmayla sonuçlandı. Ticaret Sicil Gazetesi’nde yayımlanan bilgilere göre; BMC’nin Öztürk ve Sancak’a ait yüzde 50,1’lik hissesi resmen Tosyalı Holding’e satıldı. Peki Tosyalı Holding sahibi Fuat Tosyalı kimdir, nerelidir?

Fuat Tosyalı kimdir?

Türkiye’nin lider demir-çelik şirketi Tosyalı Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, 1961 yılında Hatay’da doğdu. Babası Şerif Tosyalı’nın 1952 yılında 9 metrekare bir dükkânda başlattığı ticaret hayatına, 1967’de ilköğretim döneminde çıraklık olarak katıldı.

Fuat Tosyalı, vizyoner kimliği ve daima yeniliklerin peşinden koşan kişiliğiyle Tosyalı Holding’i bu gün 3 farklı kıta da üretim yapan, 80’i aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren 10 binden fazla kişiye istihdam sağlayan bir global demir-çelik devine dönüştürdü. İş hayatındaki cesareti ve sağlam öngörüleriyle, "En etkin 50 iş adamı sıralamasında 2'nciliğe yerleşen Fuat Tosyalı, hayırseverliği İle Türkiye'nin "En Gönlü Zengin" listesinde 4'üncü sırada yer alıyor.

Tosyalı Holding bünyesindeki görevinin yanı sıra; Türkiye Cumhuriyeti Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Çelik Üreticileri Derneği (TÇÜD) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) İcra Kurulu Üyeliği. Türkiye-Cezayir İş Konseyi Başkanlığı görevlerini de başarıyla sürdürüyor.