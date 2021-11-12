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Siyaset Fuat Oktay'tan flaş EYT açıklaması! Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı olmaz
Siyaset

Fuat Oktay'tan flaş EYT açıklaması! Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı olmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili “Emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılamaz” açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 10:08:00 -
Fuat Oktay'tan flaş EYT açıklaması! Yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı olmaz

Oktay, Milletvekili Paylan’ın 2022 yılı bütçesinin geneli hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 26 Ekim’de yapılan görüşmeler sırasında gündeme getirdiği “Emeklilikte yaşa takılanlar bu bütçede yok. Emeklilikte yaşa takılanları neden bu bütçeye koymadınız?" sorusuna yazılı olarak yanıt verdi.

Oktay konuyla ilgili olarak gönderdiği yanıtta, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bütün modern sosyal güvenlik sistemlerinde emeklilik için gereken şartlardan biri yaştır ve yaş şartı yerine gelmeden emeklilik hakkı kazanılmaz. Zaten literatürde bu sigorta kolu ‘yaşlılık sigortası’ olarak adlandırılır. Bizde de emeklilik için yaş, sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısı şartı vardır ve bu şartların hepsi yerine getirilince emeklilik hakkı kazanılır. "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’in geçtiğimiz cuma günü, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe sunumu sırasında da konu gündeme geldi. Muhalefet vekilleri, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenleme yapılıp yapılmayacağını sorarken, Bilgin bu sorulara yanıt vermedi. Bilgin, hafta başında EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretle ilgili, “Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz” diye konuştu.

Fuat Oktay’ın ardından AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ise, Meclis Genel Kurulu’nda "Asgari ücretten EYT’ye, 3600 ek göstergeden emeklilerin maaşına kadar her alanda çalışmalar devam ediyor. Bunları nihayetlendirerek bütün toplum kesimlerinin alım gücünü arttıracağız. Bütçeyle beraber bunların hepsini bir bir hayata geçireceğiz" dedi.

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