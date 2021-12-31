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Siyaset Fuat Oktay'dan yeni yıl mesajı
Siyaset

Fuat Oktay'dan yeni yıl mesajı

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için yeni yılda da azimle çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 22:09:00 -
Fuat Oktay'dan yeni yıl mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından yeni yıla ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ülkemiz, milletimiz için önemli çalışma ve hizmetlerle dolu 2021 yılını geride bırakıyoruz. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize ulaşmak için yeni yılda da azimle çalışmayı sürdüreceğiz. 2022 yılının ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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