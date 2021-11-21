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Siyaset Fuat Oktay'dan tepki: Yazıklar olsun!
Siyaset

Fuat Oktay'dan tepki: Yazıklar olsun!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu botu Türk kara sularına itmesi ve göçmenlere kötü muamelesine ilişkin, 'İnsanlık Ege'de bir kez daha ayaklar altına alındı.' ifadesiyle tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 22:22:00 -
Fuat Oktay'dan tepki: Yazıklar olsun!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yunanistan sahil güvenliğinin düzensiz göçmenlerin bulunduğu botu Türk kara sularına itmesi ve göçmenlere kötü muamelesine tepki gösterdi.

Oktay, sosyal medya hesabından, Yunanistan sahil güvenlik unsurlarının düzensiz göçmenlerin olduğu botu Türk kara sularına itmesi, botun etrafında türbülans oluşturması ve ateş açmasına ilişkin videoyu paylaştı.

Avrupa Komisyonu Göç ve Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas ile dün yaptığı görüşmede, Yunanistan'ın gayriinsani geri itme hadiselerinin kabul edilemez olduğunu, Frontex ile Yunan makamlarının sorumluluklarını yerine getirmeleri yönündeki beklentiyi ilettiğini hatırlatan Oktay, "İnsanlık Ege'de bir kez daha ayaklar altına alındı! Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

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