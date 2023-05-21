Fuat Oktay'dan Sinan Oğan çıkışı: Güzel gelişmeler olacak!

Anadolu Yayıncılar Derneği (AYD) tarafından düzenlenen Anadolu Soruyor programına katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay önemli açıklamalarda bulundu.

Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı Sinan Burhan ve Millet Haber Ajansı Haber Müdürü Çetin Altan'ın sorularını cevaplayan Fuat Oktay Sinan Oğan'ın Cumhur İttifakına destek vermesi ile ilgili 'Güzel gelişmeler olacak' dedi.

"Sinan Oğan'ın tabanıyla ortak alanlarımız var"

Oktay, "Biz şuna inanıyoruz şimdi ikinci turda zaten biz 85, 86 milyon vatandaşımızdan oy talebinde bulunuyoruz. Seçmenimizi sandığa götüreceğiz ve artı olarak yüzde 50'yi aşmak için sandığa gitmeyenleri ya da sandığa gidip bize oy vermeyen seçmenleri ikna etmemiz gerekiyor. Birinci turdaki seçmenimizin verdiği seçim sonuçlarında aslında kazanan Türkiye olmuştur. AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak biz marjinal yaklaşmayız. Baktığımızda Türkiye'yi, 85 milyonu görürüz. Onun içerisinde Şi, Sünni, Türk, Kürt, Çerkez, Laz vb. görmeyiz. Etnik yapı veya siyasi görüşü şekilde görmeyiz.

Herhangi bir hizmeti verdiğimizde biz milletimize veririz. Biz baktığımızda ülkeyi bir bütün olarak görürüz. Burada Sinan Oğan'ı tebrik ediyorum. Bu yüzde 5'lik tabana baktığımızda nasıl daha önce bizim seçmenimiz ve irademiz üzerinde herhangi bir ipotek koymasına müsaade etmiyorsak seçmen boyutunda da aynıyız aslında. Yani herhangi birisinin görüşü üzerine ipotek koyma şansımız yok. Dolayısıyla bu şunu beraberinde getiriyor gidip kendinizi anlatmanız gerekiyor. Bu tabana kendimizi anlatacağız. Zaten tabanla ortak alanlarımız var. Terörle ilgili verilen mesajlarda ortak noktadayız. İki kararlı bir duruş var." açıklamasında bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun milliyetçilik söylemleriyle ilgili Oktay "Kılıçdaroğlu mevsimlik milliyetçi" yorumunu yaptı.

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Akşener teyit etti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına ilişkin ise "Her kafadan ses çıkan sistemlerin yürümediğini söylemiştir. Millet bu yapıya güvenmez Sayın Akşener bugün yaptığı açıklamalarla bunu teyid etmiş oldu'' diye konuştu.