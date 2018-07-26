Fuat Oktay'dan sert tepki: Ucuz tehditlere tahammülümüz yok!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik “yaptırım” tehdidi, Ankara’nın sert tepkisine neden olurken, ABD’ye yanıt peş peşe geldi.

Donald Trump’ın Papaz Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulayacağı şeklindeki tehdidine Twitter üzerinden cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD’li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır” dedi.

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