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Fuat Oktay'dan sert tepki: Ucuz tehditlere tahammülümüz yok!

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanmasına devam edilen ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın serbest bırakılmaması durumunda Türkiye'ye geniş yaptırımlar başlatacağı tehdidinde bulundu. Trump'ın bu tehdidine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da “Ucuz tehditlere tahammülümüz yok. ABD, Türk yargısının kararına saygı durmak zorunda” sözleriyle yanıt verdi.

26 Temmuz 2018 Perşembe 21:11
Fuat Oktay'dan sert tepki: Ucuz tehditlere tahammülümüz yok!

ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’ye yönelik “yaptırım” tehdidi, Ankara’nın sert tepkisine neden olurken, ABD’ye yanıt peş peşe geldi.

Donald Trump’ın Papaz Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye’ye yaptırım uygulayacağı şeklindeki tehdidine Twitter üzerinden cevap veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Türkiye bir hukuk devletidir ve Türk adaleti herkese eşit mesafededir. Ucuz tehditlere karşı da tahammülümüz yoktur. ABD’li muhataplarımız, millet adına hüküm veren Türk yargısının kararlarına saygı duymak zorundadır” dedi.

Ayrıntılar geliyor...

 

Haber Tarihi: 26 Temmuz 2018 Perşembe 21:11
  1. Ankara
  2. Andrew Craig Brunson
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. FETÖ
  5. PKK
  6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
  7. Donald Trump

YORUM YAZ

  • ErsanErsan41 dk önce
    O yuzden rahip i serbest birakdiniz dimi
  • Vatansever Vatansever 42 dk önce
    Lafı bırakıp bedel ödetmeliyiz
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