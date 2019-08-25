Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi. Oktay, Twitter hesabından, teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması ve 7 askerin yaralanmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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