Fuat Oktay'dan şehit askerler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı25 Ağustos 2019 Pazar 17:14
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, Türk milletine başsağlığı ve yaralılara acil şifalar diledi.
Oktay, Twitter hesabından, teröristlerle çıkan çatışmada 3 askerin şehit olması ve 7 askerin yaralanmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-3 Harekatı sırasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.
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