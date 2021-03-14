Fuat Oktay'dan sağlık çalışanlarına mektup

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Lütfen Platformu tarafından Kovid-19 sürecinde büyük özveriyle hizmet veren sağlık çalışanları için "Destan Yazanlara Mektup Yazalım" sloganıyla düzenlenen dijital mektup kampanyasına destek verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Sağlık Sektörümüzün Değerli Kahramanları" hitabıyla başlayan mektubunda, "Dünyayı sarsan Kovid-19 salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan tüm sağlık çalışanlarımızın sergilediği özveri ve fedakarlık için minnettarım." ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının salgın sürecinde artan iş yüküyle büyük sorumluluklar üstlenerek insanüstü çaba gösterdiklerini vurgulayan Oktay, gece gündüz demeden, aileleri ve sevdiklerinden ayrı kalarak virüs bulaşı riski altında hastalara şifa olduklarını belirtti.

Zor zamanlarda gösterilen sebat ve gayretlerinden ötürü sağlık çalışanlarına büyük bir teşekkür borçlu olduklarının altını çizen Oktay, şöyle devam etti:

"Pek çok ülkede sağlık hizmetlerindeki eksiklikler ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle oluşan belirsizlik ikliminin Türkiye'de oluşmasına el birliğiyle fırsat vermedik. Bugün tüm sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarının yanı sıra hastanelerimizin hizmet kapasitesinden aşılama hızına kadar salgınla mücadelede örnek alınan bir konumdayız. Bu başarıda en büyük pay, hayatını hayat kurtarmaya vakfeden tüm hekimlerimize ve sağlık çalışanlarımıza aittir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformlarla ve gerçekleştirmeyi planladığımız projelerle ülkemizi hem sağlık alanında daha ileriye taşıyacak hem de sağlık çalışanlarımızın standartlarını daha da yükselteceğiz. Gayesi canı pahasına insanı yaşatmak olan tüm hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı tebrik ediyor, bütün sağlık çalışanlarımızı saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum."

Lütfen Platformu tarafından 14 Mart Tıp Bayramı'nda başlayan ve nisan ayına kadar sürecek kampanya kapsamında dileyen herkes "dijitalmektup.lutfenplatformu.org" üzerinden sağlık çalışanlarına duygu ve düşüncelerini iletebilecek. Dijital mektuplar, Türkiye genelindeki tüm sağlık çalışanlarına ulaştırılacak.