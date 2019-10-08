Fuat Oktay'dan operasyon açıklaması
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Suriye'nin toprak bütünlüğü için tutumumuzu devam ettirmeye kararlıyız. Dünyaya mesajımız nettir. Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir" dedi.08 Ekim 2019 Salı 11:07
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Suriye'de gerçekleşmesi planlanan operasyona ilişkin önemli mesajlar verdi. Uluslararası camiaya mesajımız nettir diyen Oktay, "Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değildir'' ifadelerini kullandı.
Türkiye terör örgütlerine haddini bildirecektir
Oktay, açıklamalarına şöyle devam etti: Türkiye hem güney sınırlarımızı tehdit eden terör örgütlerine haddini bildirecek hem de Türkiye'de bulunan Suriyeli mültecilerin gönüllü olarak ülkelerine dönmelerine fırsat sağlayacaktır.
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